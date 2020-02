Nash: Ko prejmeš pozitivne odzive ljudi, to postane nekakšna droga

Nejc Ušlakar – Nash , odličen kitarist, ljubitelj surovega rock'n'rolla in večnih rock hitov, je s svojo glasbeno skupino Nash presenetil z nekoliko drugačnim stilom. Izdali so namreč pesem Nothing Lasts Forever, v kateri se prelivajo zvoki countryja, popa in rocka. "Zdaj sem se našel v tej zvrsti. V samem bistvu je še vedno rockerski komad, zato ga ne bi mogel umestiti samo v eno zvrst," je pojasnil Nejc, ki je glasbo in besedilo pesmi napisal sam, za bobne in soavtorstvo teksta je poskrbel Roman Ratej , bas kitaro je odigral Nace Jordan , klaviature pa Boštjan Artiček .

No, pa če vseeno malo pobrskamo po preteklosti – Nejc se je dolga leta skrival za kitaro in si ni upal stopiti pred mikrofon. To je storil šele pred tremi leti, ko je doma postavil studio, začel snemati svoj vokal, se poslušati in popravljati napake. Zdaj na odru – s kitaro v rokah – neizmerno uživa in pravi: "Ko prejmeš pozitivne odzive ljudi, ki od tebe želijo več, to postane nekakšna droga in bi kar še pel in pel." Čeprav se zdaj ne skriva več za kitaro, sta njegov prepoznavni znak postala klobuk in sončna očala. "Tako se počutim bolj samozavestnega," je priznal.

Nothing Lasts Forever pa je z razlogom nastala v angleškem jeziku. Kot pravi Nash, so tako lahko pesem delili z večjim številom poslušalcev, eden od razlogov pa je tudi ta, da ima skupina največ oboževalcev v Južni Ameriki. "Kar naenkrat so mi na družbenih omrežjih začele slediti številne Argentinke in Brazilke, mi všečkale in komentirale fotografije," je pripovedoval Ušlakar in nato dejal, da je ena od teh oboževalk nastopila tudi v vizualni podobi novonastale pesmi. "Ko sem jo seznanil z idejo, je bila takoj za. V videospot smo tako vključili posnetke, ki nam jih je poslala iz Brazilije," je razkril in dodal, da so se tako s pesmijo le še dodatno povezali s tujimi oboževalci.