Našli izgubljeno verzijo Freddiejeve pesmi

Leta 1986 je Freddie Mercury s prijateljem Daveom Clarkom pripravljal pesem Time waits for no one,ki je bila posneta za muzikal Time. Clark, ki je pesem napisal, je tujim medijem povedal: "Ko smo jo prvič posneli, sta bila na posnetku le Freddiejev glas in klavir. Koža se mi je naježila. Bilo je čarobno." Potem pa so v studiu Abbey Road pesem združili s še 48 posnetki, na katerih so bili samo vokali. "Tega v Abbey Roadu ni storil še nihče," je še omenil in dodal, da je bilo fantastično, vendar je še vedno imel občutek, da je bil prvotni posnetek boljši, a se je izgubil v arhivih studia.

Clark ni nikoli obupal in pesem leta 2017 znova našel, nato pa je dve leti potreboval, da je s posnetka potegnil Freddijev glas in ga rešil. Na posnetku, ki je nastal leta 1986, ga je spremljal klaivarist Mike Moran, ki se je letos pridružil v "popravljanju" in opremljanju posnetka.