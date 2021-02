Našli nove pesmi Rajka Dujmića: Težko mi je bilo, ko sem slišala njegov glas

"Nič ne bomo nadgrajevali, pri Rajku po tem ni potrebe. Vso melodijo pesmi je zapisal sam, ostajata samo še aranžerski in produkcijski del. Vsaka nota bo Rajkova," je za hrvaški portal 24Sata povedal Nenad Ninčević , skladatelj in tekstopisec, ki je s pokojnim Rajkom Dujmićem pred približno sedmimi leti posnel deset pesmi.

Kot se spominja Nenad, je bil Rajko takrat v pravi ustvarjalni fazi in je prijatelja prosil za pomoč. Ninčević se spominja, da je bilo takrat veliko snega in ga je Rajko prosil, da bi prišel kar k njemu v studio, da bi začela z delom. Vsak dan sta delala med 10. in 17. uro in nista hotela posneti ničesar, s čimer nista bila 100-odstotno zadovoljna. Rajko je za klavirjem recitiral, pel … Ustvarjala sta pesmi, ki sta jih želela ponuditi drugim izvajalcem. "V nekem trenutku mi je rekel, da mu je žal in da pesmi ne bi rad dal drugim glasbenikom. Rekel je, da bi jih rad sam zapel. Kako naj jih dam nekomu drugemu, ko pa imam na posnetku Rajka, kako hkrati poje in joče. Tako zelo so ga med snemanjem prevzela čustva," je povedal Ninčević.

Med pisanjem in snemanjem pesmi sta se Dujmić in Ninčević povsem prepustila čustvom. Tokrat jima kakovost pesmi ni bila tako pomembna – pomembnejša je bila iskrenost. A prav iskrenost je ustvarila pesmi, ki bodo v Dujmićevi zgodovini ostale nepozabljene, pravi Nenad."Rajko je želel iz mene izvabiti pesnika. Želel si je umetnosti. Želel je, da odprem dušo in da ne mislim na kar koli drugega. Iz mene je privabil najboljše, tako kot jaz iz njega."

Rajkov glas in zvok klavirja je Nenad posnel na telefon, a je kasneje ta telefon izgubil. Stari telefon je iskal več tednov in mesecev, ko ga je že nehal iskati, pa ga je našel. Izbrane pesmi bo kmalu posnel tudi v studiu in ves projekt bo po njegovih besedah končan do jeseni. Poleg oboževalcev, ki komaj čakajo nove Rajkove uspešnice, se je novice, da je Nenad končno našel izgubljeni telefon, še najbolj razveselila Rajkova vdova Snježana."Težko mi je bilo, ko sem slišala njegov glas. Bolelo je. Z Nenom meniva, da so te pesmi esenca Rajkovih čustev,"je povedala Snježana šest mesecev po izgubi moža. "Imam družino in prijatelje, s katerimi se družim. A praznine, ki jo je za seboj pustil Rajko, ne more nihče več zapolniti."