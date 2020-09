Naslovne pesmi slovenskih serij: besedila, ki ostajajo v spominu

Trdoglavci in pravljični uvod

"Slabo uro ven iz mesta, kjer skrivaj zavije cesta. Mimo polja in dobrav, leži dolina Trdoglav,"se s pravljičnim nagovorom začne uvodna špica serije Trdoglavci, v kateri sta glavni vlogi prevzela Jernej ŠugmaninJanez Škof. Avtor glasbe sta, zoper, Miha Guštin - Gušti in Peter Dekleva. In čeprav pesem nima besedila, ostaja v spominu.