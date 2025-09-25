Svetli način
Naslovnica albuma Davida Bowieja na dražbo za 344.000 evrov

London, 25. 09. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Originalna fotografija za naslovnico albuma Aladdin Sane angleškega glasbenika Davida Bowieja bo 22. oktobra na dražbi, njena ocenjena vrednost pa je 300.000 funtov (okoli 344.000 evrov). Ena najbolj prepoznavnih rock fotografij bi lahko na dražbi postala najdražje prodana albumska naslovnica. Avtor fotografije je Brian Duffy.

Trenutni rekord nosi naslovnica debitantskega albuma skupine Led Zeppelin, ki je bila leta 2020 prodana za 325.000 funtov (okoli 372.000 evrov), poroča britanski The Guardian.

Aladdin Sane Davida Bowieja bi lahko dosegla prodajni rekord.
Aladdin Sane Davida Bowieja bi lahko dosegla prodajni rekord. FOTO: Profimedia

Fotografija za naslovnico albuma Aladdin Sane je del 35 predmetov iz arhiva fotografa Briana Duffyja, ki jih sedaj prodaja avkcijska hiša Bonhams. Med predmeti so tudi stol, na katerem je Bowie sedel med fotografiranjem za album Aladdin Sane leta 1973, originalni fotoaparat Hasselblad 500C in kontaktni list s snemanja kot eden od dveh ohranjenih. Na dražbi bo tudi originalna fotografija celotnega Bowieja kot Aladdina Sanea, ki so jo prejeli kupci prvih 5000 prodanih plošč, njena ocenjena vrednost pa je od 150.000 do 200.000 funtov (med 171.000 in 229.000 evrov).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po besedah vodje oddelka za popularno kulturo pri Bonhams Claire Tole-Moir večina ljudi ob misli na angleškega pevca pomisli tudi na to fotografijo. "Podoben pomen imata originalni umetniški deli za debitantski album skupine Led Zeppelin grafičnega oblikovalca Georgea Hardieja in za Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy Eltona Johna. Zadnje je bilo prodano za 212.500 dolarjev (okoli 243.000 evrov)," je dodala.

Aladdin Sane na razstavi ob 50. obletnici izida albuma v Londonu.
Aladdin Sane na razstavi ob 50. obletnici izida albuma v Londonu. FOTO: Profimedia

Pri arhivu fotografa so umetniško delo Aladdin Sane posodili Muzeju Viktorije in Alberta (V&A) za svetovno turnejo razstave David Bowie Is, ki velja za najbolj obiskano razstavo muzeja v njegovi 165-letni zgodovini. Okoli 312.000 obiskovalcev si jo je ogledalo v Londonu, prej pa je bila na ogled med drugim v Torontu, Sao Paulu, Chicagu, Parizu, Melbournu, na Nizozemskem, v Tokio in New Yorku. Prejšnji teden je muzej V&A v Londonu odprl Bowiejev arhiv.

Fotografija je bila tudi osrednji del razstave gledališča Southbank Center ob 50. obletnici Aladdin Sane leta 2023. Duffyjev sin Chris jo je takrat označil za "Mono Lizo popa".

