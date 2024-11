Naslovnico albuma The Cure krasi delo slovenskega kiparja. Album je izšel na vinilki, zgoščenki in kaseti ter v digitalni različici na platformah za pretakanje. Na naslovnici je skulptura kiparja Janeza Pirnata , in sicer skulptura Bagatelle iz leta 1975, za končno podobo albuma pa je poskrbel Andy Vella .

The Cure – Songs of a Lost World

Legendarna skupina s 65-letnim frontmanom Robertom Smithom, znanim po svojem inovativnem pristopu h glasbi in vzdržljivosti na odru, je v svoji dolgi karieri, ki traja že več desetletij, spreminjala vsoj slog. V 80. letih minulega stoletja je s Smithovim jokajočim glasom in bogatimi kitarskimi izrazi pomagala oblikovati gotski rock z albumi, kot je Pornography iz leta 1982, pozneje pa je zaslovela tudi z vedrejšimi uspešnicami, kot je Friday I'm in Love.

Novi album Songs of a Lost World sledi 13. studijskemu albumu iz leta 2008 4:13 Dream. Smith je v nedavnem intervjuju dejal, da si skladbe v albumu sledijo tako, "da te nekam peljejo". Albumu je britanski The Guardian namenil štiri od petih zvezdic in zapisal, da so The Cure "v zanesljivo melanholični formi". Tudi revija Rolling Stone ga je ocenila s štirimi točkami in ga označila za najboljši album skupine po albumu Disintegration iz leta 1989.

The Cure so bili ustanovljeni leta 1978 v Crawleyju v Angliji. Istega leta so imeli svoj prvi koncert, skupaj je sicer skupina odigrala več kot 1500 koncertov. Nastopili so na domala vseh največjih festivalih in koncertnih prizoriščih ter prodali več kot 30 milijonov izvodov nosilcev zvoka po vsem svetu. Skupina je med drugim znana tudi po tem, da njeni oboževalci po vsakem albumu in turneji ugibajo, ali bodo The Cure obstali. Edini stalni član zasedbe je frontman Smith.