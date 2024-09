Nastja Gabor in Luka Basi razprodala Križanke

Že uvod v četrti koncert v razprodanih Križankah je Luka Basi začel spektakularno - nad navdušenim občinstvom je začel z nosilno pesmijo istoimenske POP TV uspešnice Skrito v raju. Na njegov koncert so prispeli tudi oboževalci iz Slovaške, kar je glasbenika še posebej ganilo, saj so zanj prevozili številne kilometre. "Videli so me na nekem 'šlager' TV-ju, zgolj eno pesem, in so prišli."

Zakonca Basi Prikeržnik sta v Križankah ponovila poročni ples in duet S tabo. "To je zahvala vsem najinim poslušalcem, ki nama sledijo in naju imajo radi," je povedala Nastja, ki je v Križanke prišla v poročni obleki ter se ob tem pošalila, da ne ve, ali to pomeni, da se je že drugič poročila. "Verjamem, da to publika ceni," pa je odprtost para komentirala Marjetka Vovk, sicer njuna dobra prijateljica in glasbena kolegica.

Luka je v Križankah pred Nastjo na odru pokleknil še drugič - šlo je za povabilo na njuno prvo skupno koncertno turnejo, kaj pa bosta pripravila skupaj z Maraayo in razširjeno ekipo Talentov - bo jasno spomladi.