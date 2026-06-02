Nastja Gabor: Ko življenje postane težko, ne smemo obupati drug nad drugim

Kot pravi pevka Nastja Gabor , jo je življenje že zgodaj naučilo, da resnični odnosi niso pravljica. Doživela je ločitev staršev in prvič začutila, kako močno lahko prizadenejo ravno ljudje, ki jih imaš najraje in da pridejo dnevi tišine, nerazumevanja, strahov in ran. O tem govori njena nova pesem, ki jo je naslovila Ljubi, ljubi .

"Dolgo sem verjela, da je ljubezen nekaj lepega samo takrat, ko je brez bolečine. Danes vem, da prava ljubezen svojo moč pokaže ravno v težkih trenutkih. Ko ostaneš in se kljub ranam še vedno držiš za roke," iskreno pove Nastja.

Čeprav je pesem globoka in nosi del njenega življenja, si je želela, da ljudje vse to začutijo predvsem skozi glasbo. Zato je k sodelovanju povabila pevski kvartet DUH, katerega glasovi so skladbo dopolnili s posebno toplino in emocijo.