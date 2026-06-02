Glasba

Nastja Gabor: Ko življenje postane težko, ne smemo obupati drug nad drugim

Ljubljana, 02. 06. 2026 18.42 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Simon Vadnjal
Nastja Gabor

"Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila ..." - tako Nastja Gabor v sveži ljubezenski baladi z naslovom Ljubi, ljubi, v kateri srce odpira še bolj iskreno kot kadarkoli doslej. Nastja priznava, da je kot deklica verjela v pravljice - v zgodbe, kjer ljudje ostanejo in obljuba 'za vedno' nikoli ne zaboli.

Kot pravi pevka Nastja Gabor, jo je življenje že zgodaj naučilo, da resnični odnosi niso pravljica. Doživela je ločitev staršev in prvič začutila, kako močno lahko prizadenejo ravno ljudje, ki jih imaš najraje in da pridejo dnevi tišine, nerazumevanja, strahov in ran. O tem govori njena nova pesem, ki jo je naslovila Ljubi, ljubi.

Nastja Gabor s pevskim kvartetom DUH
FOTO: Arhiv izvajalke

"Dolgo sem verjela, da je ljubezen nekaj lepega samo takrat, ko je brez bolečine. Danes vem, da prava ljubezen svojo moč pokaže ravno v težkih trenutkih. Ko ostaneš in se kljub ranam še vedno držiš za roke," iskreno pove Nastja.

Čeprav je pesem globoka in nosi del njenega življenja, si je želela, da ljudje vse to začutijo predvsem skozi glasbo. Zato je k sodelovanju povabila pevski kvartet DUH, katerega glasovi so skladbo dopolnili s posebno toplino in emocijo.

"Fantje so tej pesmi dali dušo. Ko smo peli skupaj, sem začutila nekaj zelo iskrenega. V življenju se moramo povezovati, si stati ob strani in ustvarjati nekaj lepega drug z drugim. In prav ta povezanost se sliši tudi v pesmi," je povedala pevka in dodala, da Ljubi, ljubi ni le balada o ljubezni, temveč opomnik, da največje obljube ne nastanejo v popolnih trenutkih, ampak takrat, ko življenje postane težko, pa kljub temu ne obupamo drug nad drugim.

Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
