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Nastja Gabor na rojstni dan izdala pesem, ki jo posveča vsem ženskam

Ljubljana, 11. 11. 2026 21.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. E.K.
Nastja Gabor

Pevka Nastja Gabor je svoj rojstni dan obeležila z izidom nove pesmi Do kolen. Kot nam je zaupala, z njo želi nagovoriti predvsem ženske ter jih spodbuditi k razmisleku o medosebnih odnosih, samospoštovanju in zavedanju lastne vrednosti.

Nastja Gabor je 11. novembra, na svoj rojstni dan, izdala novo pesem z naslovom Do kolen. Tokrat darilo podarja poslušalcem. Pesem govori o odnosih, iskrenosti in zavedanju lastne vrednosti, dotakne pa se tudi trenutka, ko zaradi odločitve nekoga drugega začneš dvomiti o sebi. Pevka želi z njo nagovoriti predvsem ženske, ki so se kdaj zalotile, da razmišljajo o vprašanju: "Sem sploh dovolj?"

Nova pesem govori o odnosih, iskrenosti in zavedanju lastne vrednosti. Zakaj takšen naslov in tako globoka tematika?

Ker je to del življenja – hočemo, nočemo. Včasih se imamo še vedno radi, pa si v vsem stresu in skrbeh pozabimo povedati, kako zelo se pogrešamo. In ko si doma že dolgo ne upamo reči: 'Pogrešam te', nam lahko že en pogled od drugod da občutek, da nas nekdo spet vidi. Včasih ta občutek išče ženska, včasih moški. Oba pa v tistem pogledu morda iščeta tudi sebe. In ta pesem je samo opomnik, da moramo začeti delati na sebi, na odnosih, ki jih imamo, in ne bežati od tega. Hkrati pa nekdo, ki je doživel razočaranje, razhod ... da se zaveda svoje vrednosti, včasih lahko ljudje čutimo isto ... ampak smo na različni stopnji zrelosti. Nekaterim uspe čez viharje, spet drugim ne. Pesem je nastala iz različnih izkušenj v življenju, mojih in od prijateljev, prijateljic. O tem se premalo pogovarjamo na glas, kar je razumljivo, saj gre za težko temo, ki premore veliko zrelosti, odpuščanja ipd.

Pesem posvečate vsem ženskam. Zakaj se vam zdi pomembno, da se govori o takih temah?

Ker se mi zdi, da ženske včasih veliko lažje vidimo, kaj vse je lepega v drugi ženski, kot pa to priznamo sebi. Znamo reči prijateljici, koliko je vredna, ko ima težek dan. Ko se same znajdemo v podobnem položaju, pa se hitro vprašamo, ali smo dovolj.

Za izid ste si izbrali svoj rojstni dan. Zakaj prav ta dan?

Ker je ravno to sporočilo pesmi Do kolen, se mi je zdelo lepo, da jo z ljudmi delim na dan, ko tudi sama malo pogledam, koliko sem v teh letih zrasla.

Kako pa sicer praznujete?

Danes zagotovo biftek, penina in moji najbližji – družina in prijatelji. Doma, ob mizi in veliko smeha.

Kaj si letos želite za rojstni dan?

Da bi bili moji ljudje zdravi. Zase pa si želim, da bi še naprej imela pogum povedati, kar čutim, tudi skozi glasbo. In če se bo ob pesmi Do kolen kakšna ženska spomnila, koliko je vredna, bo to zame res lepo rojstnodnevno darilo.

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Nastja Gabor pevka Do kolen pesem

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