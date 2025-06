Nastja Gabor novo pesem posvetila prijateljicam

OGLAS

Nastja Gabor je izdala pesem Leta letijo, ki govori o prijateljstvu, spominih, radosti trenutka in o tistih, ki z nami delijo življenje. Ko je konec leta 2024 praznovala svoj 30. rojstni dan, si je želela ustvariti pesem, ki bi ujela občutke tega življenjskega mejnika. "Če kdaj sem se takrat zavedala, da leta letijo. Zato je treba izkoristiti vsak trenutek, vsak dan in kaj nam na koncu ostane, dejansko dobri prijatelji, lepi spomini in pa predvsem dobra glasba," nam je zaupala.

Nastja Gabor FOTO: Arhiv izvajalke icon-expand

Pesem spremlja barvit, topel in razigran videospot, ki se je odvil v družbi številnih žensk – večinoma Korošic. "Leta letijo je postala moja življenjska himna. Zavedam se, kako hitro beži čas in kako dragoceno je, kdo potuje s tabo skozi leta. Zato življenje živim – vsak dan, vsak trenutek," nam je zaupala. Navdih za skladbo je črpala iz življenjskih izkušenj in odnosov. "Navdih za pesem so mi dale starejše prijateljice, ki nastopajo tudi v videospotu. One so res dokaz, da lahko širijo življenjsko radost, da sekljub težkim življenjskim preizkušnjam znajo dobit, znajo zažurat in se ne ozirajo več na pravila, oziroma svoja leta," je povedala pevka.