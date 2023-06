Nastja Gabor po dekliščini: Za Luko Basija bi vse to ponovila

Nastja Gabor se močno veseli prihajajočega poletja, ko bo po letih zveze svojemu Luki Basiju obljubila večno zvestobo. Še pred tem pa je, kot se za vsako bodočo nevesto spodobi, pevka uživala na dekliščini v družbi svojih prijateljic, ki so jo odpeljale na otok Pag ravno na dan, ko je izdala novo pesem. Pesem je posvetila svojemu bodočemu možu, kot pravi glasbenica, ki smo jo spremljali tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, pa bi zanj vse to ponovila.

"Poletje se je začelo fenomenalno. Na dan dekliščine, ko so me punce ukradle, sem izdala svojo novo pesem z naslovom Za tebe bi vse to ponovila," je o tem, da se močno veseli vročih poletnih dni, ko bo po letih zveze postala žena svojemu partnerju Luki Basiju, povedala Nastja Gabor. "Pesem govori ravno o tem, kar prihaja, torej o poroki z mojim Lukom," je povedala.

icon-expand Nastjo Gabor kmalu čaka poroka, še prej pa je uživala na dekliščini. FOTO: Arhiv izvajalke

Nasmejana Korošica je pred poroko seveda uživala tudi v zabavi, ki jo obvezno mora doživeti vsaka bodoča nevesta. "Moje punce so me odpeljale na Pag, kjer smo uživale v čudovitem ambientu in takoj bi dekliščino še enkrat ponovila. No, pa moje punce tudi," je razkrila Nastja, ki se že pripravlja tudi na veliki dan, ko bosta z Luko postala mož in žena. "Poročila se bom z osebo, ki mi pomeni največ na svetu in je oče mojih otrok," je poudarila pred avgustovskim obredom.

icon-expand Prijateljice so jo odpeljale na otok Pag. FOTO: Arhiv izvajalke

Nastjo tako kmalu čaka nepozaben poročni dan z veliko ljubezni. "Pravijo, da je naslednji korak najbolje storiti, ko je zveza zrela in najina zagotovo je, saj je šla skozi lepo obdobje in teste, ki jih doživlja vsak par. Glede na to, da sva oba v svetu zabave, imava dva otroka in predvsem poleg kariere počneva še kar nekaj stvari, sva tudi midva naletela na ogromno ovir in izkušenj, ki nama jih je uspelo premagati. Kljub temu, da sva mlada, sva dala v življenju veliko solz sreče in tudi bolečine že skozi. Kaj vse naju še čaka, sploh ne bom razmišljala, ampak vem, da bi vse dobre in tudi manj dobre stvari zanj ponovila in da ljubezen, ko imaš nekoga na tem svetu resnično rad, premaga vse," je prepričana.

icon-expand Pred poroko je Nastja izdala svojo čisto novo pesem Za tebe bi vse to ponovila. FOTO: Arhiv izvajalke

Nova pesem je pripoved vsake zrele ženske, ki ve, kaj želi od življenja in v ljubezni, posvečena pa je prav očetu njenih otrok, saj bi zanj, kot pravi besedilo, vse to ponovila. "Življenje je splet raznih okoliščin. Dokler je rdeča nit ljubezen, ima vse smisel in vsak problem dobi rešitev in srečen konec. Vsi vemo, da se v ljubezni tudi kdaj spotaknemo, a ko smo zares zaljubljeni, se vedno poberemo," je veselo povedala pevka, ki jo je širša Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas.

icon-expand V videospotu je nastopil mož njene dobre prijateljice. FOTO: Arhiv izvajalke

Zanjo je posnela tudi videospot, nastala pa je povsem spontano. "En večer smo se dobili pri pianistu Romanu Sarjašu, s katerim že več let sodelujemo. Dobra hrana, pijača in dobri stari prijatelji je bil recept za nastanek melodije," je zaupala Nastja. V videospotu se ji je pridružil mož njene zelo dobre prijateljice. "Moj soigralec je bil Nejc Studen in en kader sva zaradi mene snemala skoraj 30 minut. Dobila sem namreč napad smeha in nisva se mogla zresniti. Snemalec je že skoraj obupal," je razkrila prigodo iz zakulisja snemanja.