Nastja Gabor predstavlja novo poletno uspešnico V najlepše kraje

Pevka, ki se je to sezono odlično predstavila v oddaji Znan obraz ima svoj glas, je takoj po zaključku šova zavihala rokave in posnela novo pesem ter skladbi dodala tudi video podobo, ki nas odpelje v najlepše kraje, polne ljubezni in strasti. Nastal je videospot z naslovom V najlepše kraje, ki najavlja dolgo, vroče poletje.

Pesem Nastje Gabor z naslovom V najlepše kraje govori o trenutkih, ko dva postaneta eno. Ko se pogledata v oči in med njima zagori od strasti in ljubezni. V tem norem tempu si je prav čarobno vzeti skupne trenutke in negovati ljubezen. Prav poletje je najbolj sproščen letni čas, ko lahko še več časa preživimo z ljubljeno osebo. Nastja ob tem pravi: ''Naj tudi letos nastanejo novi spomini, najlepši kraji in najlepši trenutki za vse, ki se imate radi".

icon-expand Nastja Gabor FOTO: osebni arhiv izvajalke

V videospotu igra simpatični Nino Miklavec. Pevka je tako pojasnila: "Nino je moj prijatelj že dolgo časa in zato sem se odločila, da nastopiva kot par v videospotu. Do sedaj sem vedno, če sem igrala vloge v spotih, nastopala s prijatelji ali prijateljicami. Tako je vzdušje sproščeno, veliko se nasmejimo in imamo lepe spomine na snemanja."