Nastja Gabor, srčna izbranka Luke Basija, temo za novo pesem našla v svojem življenju

V čutnem videospotu, za katerega je poskrbela ekipa Neo Visuals, lahko opazujemo par, ki uživa polno življenje in zaljubljenost tudi po desetletjih skupnega življenja. Tak prizor je bil v Nastjinem življenju po ločitvi njenih staršev bolj izjema kot pravilo, verjetno pa je njena želja po iskreni ljubezni zato bila še toliko večja. "Želim si, da bi tudi čez 10, 20 ... let na ves glas prepevala še vedno padam nate! Marsikdo mi bo rekel, da sanjarim, jaz pa verjamem, da si lahko najdemo sorodno dušo, s katero se lahko jočemo, smejimo, ljubimo, malce jezimo, a kljub temu uživamo življenje in se imamo radi,"pravi Nastja, ki je življenjskega sopotnika našla v svoji srednješolski ljubezni."Ja, še vedno padam nanj, kljub nekajletnemu premoru, včasih prava ljubezen potrebuje čas. To sta pokazala tudi moja igralca v videospotu, ki pa svoje ljubezni nista zaigrala,"je v smehu dodala mlada pevka.