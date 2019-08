Pevka Nastja Gabor z novo poletno pesmijo

"Pesem se me je dotaknila že, ko sem jo prvič slišala. Govori o življenju in v sebi nosi pozitivno sporočilo," je povedala pevka in dodala, "Življenje je nepredvidljivo in polno skrivnosti. To je tisto, kar naredi naša življenja nepozabna. Naj bo naše potovanje po reki življenja polno mavričnih barv, strasti in ljubezni. Takrat, ko pa ne bo, pa razprimo krila, poletimo in res nikoli ne pozabimo, da na koncu vse prav se obrne."

Videospot, ki so ga posneli v Rovinju, je režiral Lenart Kobal, na snemanju pa ni manjkalo dobre volje, pozitive in velike doze smeha.