Nastopanje v Portorožu je za Jana Plestenjaka idealno: 'Lahko pridem v copatih'

Portorož, 17. 08. 2025 21.02

R. M. , Tjaša Železen
Jan Plestenjak že vrsto let živi v Strunjanu, zaradi česar še raje nastopa na obali. "Lahko pridem v copatih," je dejal pred sobotnim nastopom v Portorožu. Po njegovih besedah ljudje kljub družbenim omrežjem še vedno obožujejo koncerte. "Ljudje iščejo nek trenutek, ki ga omrežja ali pa umetna inteligenca ne morejo ponuditi," je še pojasnil.

Nastopanje v Portorožu je za Jana Plestenjaka idealno. Zakaj? "Ker lahko pridem v copatih iz Strunjana. Nisem pa prišel v kopalnem plašču, ker je treba spoštovati svoje občinstvo," je dejal slovenski glasbenik.

Mladi se danes ob večerih radi zabavajo na plaži. Kje pa je Jan preživljal dni v mladosti? "Jaz sem otrok diskotek. V Ljubljani so bile štiri, v okolici Ljubljane tri, in mi smo v enem večeru obiskali šest ali sedem diskotek. Ker smo srčno upali, da bomo srečali kakšno punco. Ampak nič se ni zgodilo, ker smo bili 'boščki'. Upanje umira zadnje," je dejal.

Čeprav se je priljubljenost diskotek zmanjšala, pa po njegovih besedah koncerti še vedno ostajajo enako priljubljeni. "Ljudje kljub družbenim omrežjem iščejo nek trenutek, ki ga omrežja ali pa umetna inteligenca ne morejo ponuditi - to je koncert na odru," je pojasnil.

Kot priznava, poletne dni sicer rad preživi tudi na plaži. "Imam en prostor v Strunjanu, kamor pridem s svojo staro vespico. Malo 'na šverc' se kopam, ni povsem dovoljeno, ampak se kljub temu kopam, ker je tam mir. Dovolijo tudi psom in meni, tako da se v ta razred dam," je še povedal glasbenik.

'On je legenda! On je Vlado Kreslin!'

