Nasvet Čukov: Za mrzle zimske koncerte priporočamo dolge spodnjice

Naša ušesa nimajo vsako leto vseh pesmi enako rada in malokatera skupina premore tako širok spekter glasbe, da lahko vsako sezono preveri, kam piha veter. "Mi ne da preverimo, mi veter usmerjamo, mi pihnemo," se je pošalil Jože Potrebuješ, ki je priznal, da se pri njih veseli december začne od Miklavževega večera dalje. "December ima že sam po sebi v zraku neko posebno energijo, ko se v Ljubljani začnejo zabave, je pa to eno najlepših obdobij," je priznal vodja glasbene skupine Čuki.

Glede na to, da je pred nami najbolj vesela polovica veselega decembra, ko bomo ogromno časa preživeli na prostem, imajo stari koncertni mački koristen nasvet za vse žurerje, to so dolge spodnjice. Tudi sami so že posegli po njih. "Lahko jih pokažemo," so priznali glasbeniki, Jože je še hitro dodal, da so njegove sive barve in da absolutno priporočajo dolge spodnjice za mrzle zimske koncerte, ki prihajajo.