Natalija Kolšek: Moč objema je magična

Pevka Natalija Kolšek, ki je tekmovala v oddaji Znan obraz ima svoj glas, predstavlja novo skladbo Objemi me. Natalija pravi, da je potrebnih vsaj 20 sekund močnega objema, da se v telesu začne sprožati hormon sreče. To je v videospotu ponazorila z zaljubljenim parom, ki ga odigrata njena hči in njen partner.