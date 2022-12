Natalija Kolšek novo pesem zapela s hčerko Aisho Najo

Natalijo Kolšek poznamo kot pevko, ki je svoje imitatorske sposobnosti pokazala tudi v oddaji Znan obraz ima svoj glas, sedaj pa predstavlja čisto svežo pesem. Pri njej je sodelovala s hčerko Aisho Najo, pesem pa je izredno čustvena. Opeva brezpogojno ljubezen, odpira srca in pomaga celiti srčne rane. Nastala je v času rusko-ukrajinske vojne. Kljub promociji nove pesmi Natalija priznava, da je v začetku decembra že praznično razpoložena.

"Pesem upanja, duet s hčerko Aisho Najo opeva brezpogojno ljubezen do vseh in vsega, odpira srca in nežno opominja, da smo vsi eno," je o novi pesmi povedala Natalija Kolšek. Pevka je dodala, da pesem pomaga celiti nezaceljene čustvene rane, bolečine. "Naj solza spolzi neizjokana, odnese s seboj, kar je slabega, je konec besedila, ki sem ga sama ustvarila," je razložila, kako je nastal zaključek pesmi.

icon-expand Natalija in Aisha Naja sta zapeli v duetu. FOTO: Arhiv izvajalke

Nova pesem je nastala v času, ko se je začela rusko-ukrajinska vojna. "Sploh mi ni bilo jasno, česa vsega so ljudje sposobni, v smislu grozodejstev, pobijanja, če smo pa vsi eno. Skratka, začutila sem, da je trenutek in navdih pravi za to pesem," je ogorčeno priznala pevka. Ker je pesem začutila na poseben način, je svoji 18-letni hčerki predlagala, da jo posnameta skupaj. "Takoj je bila za," je veselo razkrila.

icon-expand Po duetu s sinom se je Nataliji pri novi pesmi pridružila hčerka. FOTO: osebni arhiv

Aranžma pesmi je pripravil Martin Lesjak, videospot pa je režiral priznani režiser Dejan Babošek. "Pred 22 leti je režiral tudi videospot za veliko uspešnico Mama ti si moja, ki sem jo takrat zapela s sinom Anejem, ki je danes star že 26," je dejala Natalija in dodala, da ima tudi najmlajša 15-letna Anisa glasbeni talent, a se trenutno ne želi medijsko izpostavljati. "Aisha Naja trenutno zaključuje gimnazijo, a si poleg študija želi tudi nastopov. Zelo nadarjena je tudi za ples, ne le za petje. Zelo uživa v nastopanju, kar me zelo veseli. Moram jo pohvaliti, da sicer kot najstnica res nikoli ni delala problemov. Sva veliki zaupnici in prijateljici, skupaj že eno leto hodiva tudi na fitnes in imava kar nekaj skupnih lastnosti," je o hčerki, ki jo lahko vidimo tudi v videospotu, razkrila ponosna mama.

icon-expand Pevka priznava, da je že stopila v praznično vzdušje. FOTO: Arhiv izvajalke

Ob nedavnem vstopu v najbolj vesel mesec v letu Natalija priznava, da je že zelo praznično razpoložena. "Imamo kar nekaj dela s šolo in promocijo, a smo vseeno že v decembrskem vzdušju. Tradicionalno vsako nedeljo prižgemo svečko," je še povedala pevka, ki se ob tem spomni tudi svojih nastopov v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Vse sezone oddaje Znan obraz ima svoj glas si lahko ogledate na VOYO