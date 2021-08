Natalija Verboten novo pesem posvetila svoji družini

Natalija Verboten je izdala novo pesem Me še ljubiš in zanjo posnela spot. V njem je prvič v njeni skoraj 30 letni karieri izpostavila svoje bližnje družinske člane, saj sta zaigrala tudi njen oče Milan Verboten in njen šest letni sin. Skladba je ljubezenska, govori o hvaležnosti, da cenimo tudi tiste male stvari, ki se nam zgodijo v življenju. Posvetila jo bo tudi svojemu možu.