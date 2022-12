Natalija Verboten po 15 letih predstavlja videospot priljubljene božične pesmi

Natalija Verboten je že pred 15 leti izdala božično pesem z naslovom Bodi ti moj Božiček. Letošnji december pa se je odločila, da je čas, da priljubljeni skladbi nameni novo glasbeno podobo in posname videospot. K snemanju sta jo spodbudila njena dva sinova, ki pesem preprosto obožujeta. Pevka je pri skladbi sodelovala z velikimi imeni slovenske glasbene scene, s končnim izdelkom pa je zelo zadovoljna.

"Pesem Bodi ti moj Božiček je pri nas doma vsako leto pred prazniki ena najbolj predvajanih, ker jo oba sinova obožujeta. Kar nekaj let zapored sta me spraševala, zakaj nismo posneli videospota. Zato sem se jeseni odločila, da bo letos, ko mineva 15 let od izida, skladba dobila novo zvokovno podobo ter tudi več kot zasluženi videospot," je odločitev, zakaj se je odločila posneti videospot, pojasnila Natalija Verboten.

icon-expand Natalija Verboten FOTO: Tibor Golob

Praznični videospot je posnela v sodelovanju z velikimi imeni slovenske glasbene scene. "K sodelovanju smo povabili odlične slovenske glasbenike ter ustvarjalce in upam, da vam bo ta pozitivna, poskočna, vesela pesem lepšala decembrske dni in vam ogrela tako dušo kot srce! Produkcijsko delo sem zaupala Niku Karu in Janu Vasiljeviću. V videu se mi pridružijo plesalci plesne šole Sebastian in tudi Božiček," je zaupala pevka.

"V veselje mi je bilo sodelovati s temi mojimi plesnimi škratki, ki so res veliki profesionalci. Z njimi smo kadre posneli celo hitreje, kot smo planirali, ves čas pa se tudi zelo zabavali. Priznam, tako kot sem se tisti dan nasmejala in naplesala, se že dolgo nisem! Tako zavzeto smo plesali, da sem na koncu pristala na zadnji plati; in vse je bilo seveda tudi posneto. Lahko si predstavljate, da smo se na moj račun kar dobro nasmejali," je v smehu za konec še dodala Natalija.