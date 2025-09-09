Svetli način
Natalija Verboten: Ponosna sem, da sem doma v Sloveniji

Ljubljana, 09. 09. 2025 12.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Pevka Natalija Verboten, ki jo slovenski odri poznajo že več kot tri desetletja, med poslušalce pošilja novo skladbo, narejeno v njenem prepoznavnem zabavnem slogu, z naslovom Made in Slovenia. "Gre za novo žurersko himno s poskočnim ritmom, ki kar vleče na plesišče," je povedala ob izidu.

Natalija Verboten je v zadnjem času na nastopih velikokrat srečala Slovence, ki sicer živijo v tujini, čez lužo in so bili v Sloveniji na dopustu, marsikdo ji je s solzami v očeh rekel: "Natalija, Slovenci se sploh ne zavedate, kaj imate tu!" "Ker sem ponosna, da sem tu doma - ponosna na lepote naše dežele, naš jezik, glasbo, kulturo, dediščino, njene ljudi... zato - Made in Slovenia!" je besedilo skladbe komentira pevka.

Natalija Verboten predstavlja pesem Made in Slovenia.
Natalija Verboten predstavlja pesem Made in Slovenia. FOTO: Tibor Golob

Skladbo sta napisala prekaljena avtorska mačka - avtor glasbe Domen Kumer in avtorica besedila Mirna Reynolds. Domen in Natalija se sicer poznata že desetletja. "Natalijo Verboten sem od nekdaj gledal kot 'šefico zabave' – tista, ki je znala razmigati še najbolj trmastega plesalca in s svojo glasbo pustila pečat v slovenski zabavni sceni. Že dolgo sem si želel, da ne bi bil z njo samo na 'prijateljski playlisti', ampak, da za njo spišem tudi kakšno pesem. Zdaj pa samo upam, da bo Made in Slovenija čez čas ena tistih skladb, ob kateri bodo rekli: To je tista čisto taprava Natalija Verboten – danes in jutri!," je ob izidu povedal Kumer.

Mirna Reynolds pa je dodala: "Moje prvo domoljubno besedilo je odpel prvi dekolte Slovenije. Pa kaj je boljšega! Tale skladba za Natalijo je nastala že davnega leta 2010. Pravijo, da se počasi daleč pride in evo nas, po 15 letih smo na lipicancu do cilja ponosno prijezdili tudi mi! Nekatera besedila se spišejo skoraj sama, ker takoj začutiš melodijo, izvajalca in celo zgodbo. Made in Slovenija je eno takšnih in res sem vesela, da sem lahko del tako super ekipe!"

Mirna Reynolds in Domen Kumer sta avtorja nove pesmi Natalije Verboten.
Mirna Reynolds in Domen Kumer sta avtorja nove pesmi Natalije Verboten. FOTO: Arhiv izvajalca

Slovenija na vsakem koraku preseneča s svojimi naravnimi in kulturnimi zakladi, zato so videospot posneli na šestih različnih lokacijah, obiskali so Veliko Planino, Bled, Ljubljano, Ptuj, Zgornjo Kungoto in Otok Ljubezni v Ižakovcih. Režijo videospota je tudi tokrat prevzel režiser, s katerim Natalija rada sodeluje že leta, Niko Karo iz KARO Media. Hudomušne scene na vsaki izmed lokacij so posneli s slovenskim igralcem Jernejem Kuntnerjem. Natalija pravi, da je takoj, ko je slišala pesem, že videla in vedela, da ga bosta spet posnela skupaj z Jernejem, ker v vlogi soigralca enostavno ni videla nikogar drugega kot Jerneja z njegovo nalezljivo hudomušno energijo. To je že njuno peto sodelovanje v njenih videospotih. 

