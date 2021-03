Natalija Verboten predstavlja novo pesem z naslovom Ljubim

Natalija Verboten je izdala pesem, katere besedilo je nastalo pod peresom Karmen Stavec. Posvečena je ljubezni in vsem, ki to v sebi tudi nosijo. Je produkt navdiha in iskrena izpoved ljubljene ženske."Beseda 'Ljubim' mi pomeni vse, kar je Karmen zapisala v refren besedila," je povedala priljubljena pevka in dodala, da skladbo posveča vsem, ki so ljubili, ljubijo in še bodo ljubili, saj je ljubezen univerzalno čustvo, ki včasih premika tudi meje, ljubezen je gonilna sila sveta, umetnosti.