Natalija Verboten prvič skupaj s sinovoma: Spomini bodo ostali za vedno

Natalije Verboten smo vajeni v poskočnih in veselih ritmih, v zadnjih letih pa navdušuje tudi v baladah, bolj čustvenih pesmih. Ena od teh je tudi nova skladba z naslovom Sijem. Kot je priznala naša priljubljena pevka, je že ob prvem poslušanju zajokala, v videospot pa je tokrat prvič v karieri vključila tudi svoja sinova Maxa in Oskarja.

Natalija Verboten je ena od tistih slovenskih glasbenic, ki smo jih vajeni z vedno velikim nasmehom in polno energije. Pevka je še vedno takšna, čeprav se zadnje leta občinstvu predstavlja tudi v nekoliko bolj mirnih, čustvenih pesmih. "Čakala sem, da me najde kakšna hitra, vesela, poskočna v mojem prepoznavnem zabavljaškem slogu, a je enostavno ni bilo. Do lani jeseni, ko sem od Raaya, s katerim se poznava že 20 let, dobila v poslušanje predloge, ki so me navdušili," je zaupala za 24ur.com.

Nedavno je tako v svet poslala pesem z naslovom Sijem, ki sta jo v melodijo in besedilo ujela člana dua Maraaya, s katerima se odlično razume tako na profesionalni kot tudi osebni ravni. "Marec je zame mesec ljubezni, zato sem jo želela poslušalcem podariti prav v mesecu, ki slavi ženske. Ostale, v mojem prepoznavnem slogu, sledijo kmalu," je razložila, zakaj se je odločila, da bo pesem, ki jo je ob prvem poslušanju spravila v solze, predstavila sedaj. "Prelepa melodija in ganljivo besedilo sta takoj osvojila moje srce in ga pobožala. Življenje me je obrusilo s svojimi lekcijami in naučilo marsikatero življenjsko modrost. Zdaj, ko sem skozi leta vse to predelala, sem za te lekcije pravzaprav hvaležna," je iskreno povedala.

Ena od težjih življenjskih preizkušenj, ki jo je morala predelati, je bila tudi skoraj nemogoča zanositev. "Točno na materinski dan pred 14 leti sem zagledala dve črtici na testu nosečnosti in izvedela, da bom postala mama, točno na današnji dan pred devetimi leti pa se je rodil drugi sin. To, da sva z možem Dejanom postala starša, nama ni bilo dano kar samo od sebe. Imela sem precej zdravstvenih težav in da sva dobila otroka, je bilo potrebnega veliko truda in čustvene moči," je razkrila pevka, ki je v prvi nosečnosti doživela spontani splav, zato jima z možem starševstvo resnično ni bilo samoumevno. "Vedno bom izredno hvaležna tudi odlični ginekologinji dr. Vidi Gavrič Lovrec in ostalemu osebju UKC Maribor," je še dodala.

Danes je Natalija mama dveh sinov, Maxa in Oskarja, s katerima je tokrat prvič v svoji karieri sodelovala tudi pri snemanju videospota. "Svojo družino ne rada pretirano izpostavljam, skrivam pa tudi ne. Ko začutim in si zaželim, da bi bili ob meni, pa si to željo izpolnim, če so oni seveda za. To so konec koncev tudi naši spomini, ki bodo ostali za vedno," je povedala o njihovem prvem skupnem videospotu.