Nataša Bekvalac: Ženske so moja družina

Nataša Bekvalac je obiskala slovensko prestolnico. Glasbenica, znana po ljubezenskih tekstih, je o svojem življenju povedala: "Ljubezenske bolečine so najmanjša težava, s katero sem se v življenju soočala. Si predstavljate torej, kako težko mi je bilo. Ko preteče nekaj časa, se temu lahko smejimo."

Pod pevkinim odrom se tudi zaradi glasbene tamatike večinoma zbirajo ženske."Na začetku moje kariere je bil večinski del moje publike moški. To me je - priznam - žalostilo, saj sem od vedno čutila povezavo z ženskami. Ženske so moja družina. Bilo je vredno čakati, zdaj vidim med občinstvom ženske obraze - moje srce je izpolnjeno," je še povedala za našo medijsko hišo.