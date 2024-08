Cenjena ameriška vokalna skupina Naturally Seven ponovno v Sloveniji

V sklopu Festivala Arsana je pretekli vikend pri nas na Ptuju nastopila cenjena ameriška vokalna skupina Naturally Seven."Premikamo meje človeškega glasu, zato mora biti naš pristop takšen, da nam omogoča, da to naredimo znova in znova, saj nas čaka naslednji nastop, nova turneja, paziti moramo na ritem. Trenirati moramo kot Luka Dončić," so dejali fantje iz skupine in obenem priznali, da so veliki oboževalci našega košarkarskega asa.