'Navadila sem se, da me razočaraš': Katy Perry izdala pesem o razhodu

Los Angeles, 07. 11. 2025 08.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Katy Perry je dobro leto po izdaji albuma, ki je prejel mlačne odzive, presenetila z novim singlom. Javnost je prepričana, da je v čustveno obarvani pop pesmi z naslovom Bandaids zvezdnica naslovila razhod z dolgoletnim zaročencem Orlandom Bloomom. "Navadila sem se, da me razočaraš," je le eden od verzov, ki namiguje na to.

"Pri bogu obljubim, da sem se trudila. Ni kamna, ki ga nisem obrnila. Ni krivo to, kar si naredil, ampak to, česar nisi. Bil si tam, ampak te ni bilo," so uvodni verzi novega singla Katy Perry, ki nosi naslov Bandaids (v prevodu obliži). Javnost je prepričana, da je v čustveno obarvani pop pesmi zvezdnica naslovila razhod z dolgoletnim zaročencem Orlandom Bloomom.

Pevka v refrenu poje o obližih, ki niso dovolj, da bi zacelili zlomljeno srce. "Navadila sem se, da me razočaraš. Nima smisla, da mi sedaj pošiljaš rože. Govorim si, da se boš spremenil, a se ne," še poje v pesmi, ki je oboževalcem že zlezla pod kožo. Kljub razočaranju, ki ga je prinesla dolgoletna zveza z igralcem, pa Katy v pesmi poudari, da bi še enkrat sprejela iste odločitve. "Ljubezen, ki sva jo imela, je bila vredna."

Katy, ki ima z Orlandom hčerko Daisy, je sicer po burnem razhodu našla novo priložnost v ljubezni. Nedavno je potrdila zvezo z nekdanjim kanadskim premierom Justinom Trudeaujem.

