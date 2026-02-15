Navijaška himna, ki Domna in Niko ponese do olimpijskega zlata

Glasba in šport nas združujeta, eno brez drugega preprosto ne gre. Še posebej ob priložnostih, ko naši vrhunski športniki osvajajo odličje za odličjem in domov nosijo medalje z najžlahtnejšim leskom. Ob včerajšnjem uspehu Domna Prevca, ko je postal olimpijski prvak, bomo danes zvečer pesti stiskali tudi za njegovo sestro Niko Prevc.

Da bo šlo navijanje še bolj zlahka in da bo tudi trenutno najboljša skakalka na svetu poletela do zlata, pa so za novo navijaško himno poskrbeli Ansambel Galama, Ansambel Opev in Virtuozzi. Predstavili so novo pesem, posvečeno družini šampionov iz Dolenje vasi, ki nosi preprost, a zgovoren naslov - Gremo Prevc.

Nika in Domen Prevc - brat in sestra, ki osvajata najžlahtnejše medalje. FOTO: Profimedia