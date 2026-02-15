Navijaška himna, ki Domna in Niko ponese do olimpijskega zlata

Glasba in šport nas združujeta, eno brez drugega preprosto ne gre. Še posebej ob priložnostih, ko naši vrhunski športniki osvajajo odličje za odličjem in domov nosijo medalje z najžlahtnejšim leskom. Ob včerajšnjem uspehu Domna Prevca, ko je postal olimpijski prvak, bomo danes zvečer pesti stiskali tudi za njegovo sestro Niko Prevc.
Da bo šlo navijanje še bolj zlahka in da bo tudi trenutno najboljša skakalka na svetu poletela do zlata, pa so za novo navijaško himno poskrbeli Ansambel Galama, Ansambel Opev in Virtuozzi. Predstavili so novo pesem, posvečeno družini šampionov iz Dolenje vasi, ki nosi preprost, a zgovoren naslov - Gremo Prevc.
Kot so povedali njeni ustvarjalci, je pesem nastala kot odraz hvaležnosti in ponosa ter je poklon preteklim uspehom, spodbuda za trenutne tekme in večni spomin na zlato dobo slovenskih orlov. "Peter, Cene, Domen in Nika Prevc so s svojimi uspehi združili narod, glasbeniki pa smo želeli to enotnost preliti v note. Skladba prinaša nalezljiv ritem, ki kar kliče po navijanju, dvigovanju zastav in skupinskem prepevanju refrena," so povedali glasbeniki, ki si želijo, da bo pesem čim večkrat ponesla naše skakalce do najboljših rezultatov.
