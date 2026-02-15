Naslovnica
Glasba

Navijaška himna, ki Domna in Niko ponese do olimpijskega zlata

Ljubljana, 15. 02. 2026 13.58 pred 25 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Nika in Domen Prevc - brat in sestra, ki osvajata najžlahtnejše medalje.

Medtem ko še vedno uživamo ob pogledu na včerajšnjo vrhunsko zmago Domna Prevca in že stiskamo pesti, da bo danes zvečer olimpijsko zlato osvojila tudi Nika, se iz zvočnikov lahko zasliši nova navijaška himna. Ansambel Galama, Ansambel Opev in Virtuozzi so poskrbeli za novo pesem, posvečeno družini slovenskih šampionov, ki nosi preprost naslov - Gremo Prevc.

Glasba in šport nas združujeta, eno brez drugega preprosto ne gre. Še posebej ob priložnostih, ko naši vrhunski športniki osvajajo odličje za odličjem in domov nosijo medalje z najžlahtnejšim leskom. Ob včerajšnjem uspehu Domna Prevca, ko je postal olimpijski prvak, bomo danes zvečer pesti stiskali tudi za njegovo sestro Niko Prevc.

Da bo šlo navijanje še bolj zlahka in da bo tudi trenutno najboljša skakalka na svetu poletela do zlata, pa so za novo navijaško himno poskrbeli Ansambel Galama, Ansambel Opev in Virtuozzi. Predstavili so novo pesem, posvečeno družini šampionov iz Dolenje vasi, ki nosi preprost, a zgovoren naslov - Gremo Prevc.

Nika in Domen Prevc - brat in sestra, ki osvajata najžlahtnejše medalje.
Nika in Domen Prevc - brat in sestra, ki osvajata najžlahtnejše medalje.
FOTO: Profimedia

Kot so povedali njeni ustvarjalci, je pesem nastala kot odraz hvaležnosti in ponosa ter je poklon preteklim uspehom, spodbuda za trenutne tekme in večni spomin na zlato dobo slovenskih orlov. "Peter, Cene, Domen in Nika Prevc so s svojimi uspehi združili narod, glasbeniki pa smo želeli to enotnost preliti v note. Skladba prinaša nalezljiv ritem, ki kar kliče po navijanju, dvigovanju zastav in skupinskem prepevanju refrena," so povedali glasbeniki, ki si želijo, da bo pesem čim večkrat ponesla naše skakalce do najboljših rezultatov.

gremo prevc navijanje glasba olimpijske igre nika prevc domen prevc

lepši dan
15. 02. 2026 14.23
Vse lepo in prav. Res je, Prevci so izjemni in neponovljivi. Kar me zmoti vsakic sproti, je, da se kar pozablja na se eno Niko, ki je bila konkretno zasluzna tudi za svojo drugo ekipno zlato. In Lanisek je na ekipnem odigral bolje kot oba Prevca, tako kot starejsa Nika. Dajmo, bodimo fer in ju ne pozabimo. Seveda danes vsi cakamo mlajso Niko in morebitno novo kolajno. Ampak tudi prva Nika bo tam.
bibaleze
