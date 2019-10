Nazaj v času: Plesna 90. in milenijska leta s premiernim vrhuncem zasedbe Scooter

Če ste odraščali v 90. letih, potem vam je zagotovo blizu plesna techno glasba, najbrž pa ste slišali tudi za nemške techno/rave velikane Scooter. No, prav zasedba, ki je na sceni že četrt stoletja, je bila poleg domačih izvajalcev, osrednje ime na dogodku DJT 90’s 00’s Back in time, na katerem se je v Stožicah zbralo okoli osem tisoč ljudi.

Scooter s HP Baxxterjem na čelu so prvič v 25-letni karieri nastopili v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen

Da so tudi pri nas popularne zabave v slogu 90. let, smo lahko občutili pred meseci, ko je veliko ljudem poskočilo srce, ko so izvedeli, da v naše kraje prvič po četrt stoletja obstoja prihaja nemška techno/rave zasedba Scooter. Veliko ljudi, menda tudi Hrvatov, je hitela kupovati vstopnice, saj jih je bržčas zagrabila nostalgija po časih, ko so brezskrbno uživali mladost ob plesni glasbi in ko so žurirali do zgodnjih jutranjih ur. V dvorano Stožice je tako prišlo obujati spomine okoli osem tisoč ljudi, velika večina pa jih je zdaj v tridesetih ali štiridesetih, kar pomeni, da so bili takrat v "sladkih" najstniških letih. In nekateri so si zares dali duška. V organizaciji originalne DeeJay Time ekipe, ki jo neutrudno vodi Dejan Vindiš (Dean on the Mike) so se tako na odru zvrstili tako Jan Plestenjak, ki so mu svoj čas naredili veliko plesnih remiksov. Po drugi strani pa tudi ne slišimo prav pogosto, da bi Jan kričal v mikrogon "deeeeejaaaaytimeeeee", kot se je zgodilo tokrat, hkrati pa je občinstvo razplesal plesnimi različicami svojih hitov.

V enournem nastopu so največje uspešnice združili z novejšimi skladbami. FOTO: Miro Majcen

Podobno na svoje favorite niso pozabiliMiran Rudan z zimzelenimi vižami kotLaure ni več, Naj vino tvoj poljub sladi, Na božično noč, Kingstoni s svojimi reggae poskočnicami ali Anja Rupel, ki rada zapoje svoj megahit Lep je dan in še kakšnega za povrhu. Anja nam je zaupala svoje vtise in pogled na nostalgijo po tistih časih. "Dobra glasba se dela tudi danes, podobno kot se je delala v 80. in 90. letih, a imam sama zagotovo posebne spomine na tisti čas, ker sem bila takrat stara 18 let in sem takrat na to glasbo veliko prežurirala. Tudi sama sem odkrivala Beatle, Presleyja ali popevke, ko sem raziskovala za nazaj. Zdaj smo nekako zasičeni z glasbo, ki je kot hitro pokvarljiva roba v slogu hitre prehrane. Tudi novo glasbo poslušam po zaslugi hčerke, ki mi je recimo predstavila Billie Eilish, za katero sicer ne bi nikoli slišala. Obstajajo stvari, ki so dobre in inovativne. Sicer pa sem tudi sama malce nostalgična, če ne drugega za mladimi leti, za obrazom brez gub in žuranjem do zgodnjih jutranjih ur," je bila iskrena Ruplova. Seveda pa je večina pričakovala zvezde večera, ko se je napetost gradila, dokler niso na oder okoli pol ene zjutraj stopili Scooter s karizmatičnim HP Baxxterjem na čelu in seksi plesalkama."25 let že obstajamo, a nas do zdaj še ni bilo pri vas. A je bilo precej kul, všeč nam je bilo. Niti nostalgija ni več to, kar je bila (smeh). Trenutno je veliko žurov v slogu 90. let, naš seznam izvajanih pesmi pa je mešanica vsega, od devetdesetih let do danes. Nostalgije ne maram preveč, dobre glasbe je bilo v vsakem desetletju dovolj, ne maram obtičati v starih časih. Nekateri ljudje to potrebujejo, mi pa igramo vse," nam je povedal mladostni frontman, ki ne kaže svojih 55 let.

Pirotehnični šov je mestoma jemal dih in slepil oko. FOTO: Miro Majcen

Nedavno nam je v intervjuju priznal, da ne bi šel na techno žur v slogu 90. let, pa smo ga zdaj pobarali, če je to nemara zaradi njegovega eklektičnega glasbenega okusa ali ker je pač starejši in modrejši."Ne, zato, ker nas vedno zanima glasba. Ves čas se veliko dogaja, seveda so klasične pesmi iz preteklosti, ki so mi res všeč. Včasih jih kombiniramo z novimi pesmimi, a če bi se držali samo starih, bi sčasoma bilo dolgočasno. A seveda so mi všeč tudi stare pesmi, ki jih vedno igramo, a imamo tudi dobre nove zadeve, kar vidimo tudi po spodbudnih odzivih občinstva," nam je razložil.

V Stožicah je ob zasedbi Scooter in naboru domačih izvajalcev uživalo okoli osem tisoč ljudi. FOTO: Miro Majcen

Scooter so se v enournem nastopu sprehodili preko svoje četrtstoletne kariere, v kateri so prodali preko 30 milijonov plošč, seveda pa niso pozabili na svoje megahite kot so Hyper Hyper, Move Your Ass, MariaaliFuck The Millenium. A očitno se nostalgiji ne udinjajo preveč. "Nekaterim mojim sošolcem se je ustavilo pri Pink Floydih in ne poznajo nič drugega. Takrat se jim je ustavil čas. Razumem jih, morda se imajo ob tem dobro, a to ni nekaj, kar bi bilo všeč tudi meni. Dandanes lahko najdete veliko zanič glasbe. Ker je prelahko, saj vsak otrok lahko naredi glasbo na računalniku. Včasih je bila oprema zelo draga in če si trdo delal med počitnicami, si lahko kupil sintesajzer ali kaj podobnega. Danes pa lahko to počne vsak. A vseeno se najdejo dobre stvari," meni pevec, ki na odru še vedno izžareva neustavljivo energijo, hkrati pa s svojimi "trademark" vzkliki spravlja občinstvo v plesno norenje in poskakovanje.

"Dosegli smo vse. Lahko bi se tudi upokojili, a potem ne bi imeli kaj početi. Morda si želimo oskarja, nikoli ne veš." FOTO: Miro Majcen

Morda je škoda, da zasedbe doslej nismo imeli nikoli priložnosti slišati v Sloveniji, saj je bila tovrstna glasba v preteklosti precej bolj popularna in se nanjo ni gledalo z nostalgijo, kot jo večina vzema dandanes. Scooter so tako dosegli veliko, hkrati pa ves čas ustvarjajo tudi novo glasbo. Kaj torej še ostane velikim? "Dosegli smo vse. Lahko bi se tudi upokojili, a potem ne bi imeli kaj početi. Morda si želimo oskarja, nikoli ne veš. Posebej rad imam turneje, različne dežele, občinstva in občutke, ki jih imaš na odru. To je najboljša stvar," so nam še dejali za konec.

"Scooter manija" v Stožicah. FOTO: Miro Majcen