Ne čakaj na pomlad belokranjskega dvojca 2B je dočakal pohvalo

Temu se reče praznovanje! Lizzo s kroksi in v kavčarskem bombažu, toda z novim super funky napevom! Po zagotovilih simpatične soularke gre za odrešitev spon in frustracij, in to po klasični metodi: povej ali zapoj, poudari (če ne drugače pa z boki) in presedlaj med tiste, ki se počutijo seksi. Lizzo je virtuozinja na flavti, resno glasbeno kariero v sferi zabavne glasbe je šla iz Teksasa zanetit v Minneapolis. Pred dvema letoma je za tretji album Cuz I Love You prejela tri grammyje. Po napovedih naj bi njen naslednji obširnejši diskogram izšel sredi poletja. About DamnTime pa je prvi namig o tem, kaj na bi se pretakalo po njem. Najbrž res ne kaj posebej dramatičnega, a to ob dobri vibraciji, ki jo Lizzo še vedno trosi naokrog, sploh ni zapovedano, itak.

Ocena: 4,5

