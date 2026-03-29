Ne le športno, Planica ponudila tudi glasbeno zabavo

Planica že dolgo ni več samo športni dogodek in simbol slovenstva, pod Poncami se vsako leto razvije velik mednarodni žur, za katerega tradicionalno poskrbijo tudi največji domači glasbeniki. "Zame je Planica, kar se športa tiče, nekaj najbolj mogočnega in neverjetnega, ker hodim že od res majhnih nog, že z očetom. Star bom 50 let, bi si upal reči, da sem bil domala več kot 30-krat že tukaj na tekmovanju svetovnega pokala," nam je zaupal frontman Siddharte Tomi Meglič.

"Glasba in šport povezujeta in tukaj res ni nobenih konfliktov, to je najlepše, kar imamo za pokazati, lepo naravo, vesele ljudi, dobra srca in v bistvu drug drugemu privoščimo. Fantje vendarle tvegajo življenje z vsakim skokom. Če nas to ne poveže, potem pa res ne vem," pa je povedal Sašo Avsenik. "Že stari ata Slavko je bil skakalec in nas je vpeljal v ta šport, zaradi njega smo še večji oboževalci te discipline. In zdaj, ko so še punce tako dobre, jaz imam še tri hčerke, dve sestri in moramo tudi za punce navijati!"

"Kocine imamo pokonci vsak dan. Noro, kakšni rezultati v enem letu Domna Prevca, kakšna vrhunska sezona Nike Prevc, svetovni rekord lani, svetovni rekord letos. Vau, noro, in zato je letos takšno vzdušje, kot je," nam je zaupal Boštjan Meglič.