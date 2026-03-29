Glasba

Ne le športno, Planica ponudila tudi glasbeno zabavo

Planica, 29. 03. 2026 20.22 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
Tomi Meglič

Največji športni praznik v Sloveniji je tudi letos v Planici ponudil vrhunske predstave naših smučarskih skakalcev in skakalk. Organizatorji pa večdesettisočglavi množici niso ponudili samo športnega spektakla, ampak tudi zabavo, za katero so letos med drugimi skrbeli Avseniki, Lea Sirk in Siddharta.

Planica že dolgo ni več samo športni dogodek in simbol slovenstva, pod Poncami se vsako leto razvije velik mednarodni žur, za katerega tradicionalno poskrbijo tudi največji domači glasbeniki. "Zame je Planica, kar se športa tiče, nekaj najbolj mogočnega in neverjetnega, ker hodim že od res majhnih nog, že z očetom. Star bom 50 let, bi si upal reči, da sem bil domala več kot 30-krat že tukaj na tekmovanju svetovnega pokala," nam je zaupal frontman Siddharte Tomi Meglič.

"Glasba in šport povezujeta in tukaj res ni nobenih konfliktov, to je najlepše, kar imamo za pokazati, lepo naravo, vesele ljudi, dobra srca in v bistvu drug drugemu privoščimo. Fantje vendarle tvegajo življenje z vsakim skokom. Če nas to ne poveže, potem pa res ne vem," pa je povedal Sašo Avsenik. "Že stari ata Slavko je bil skakalec in nas je vpeljal v ta šport, zaradi njega smo še večji oboževalci te discipline. In zdaj, ko so še punce tako dobre, jaz imam še tri hčerke, dve sestri in moramo tudi za punce navijati!"

"Kocine imamo pokonci vsak dan. Noro, kakšni rezultati v enem letu Domna Prevca, kakšna vrhunska sezona Nike Prevc, svetovni rekord lani, svetovni rekord letos. Vau, noro, in zato je letos takšno vzdušje, kot je," nam je zaupal Boštjan Meglič.

K-pop spektakel obiskal Ljubljano in Maribor

Uroš in Tjaša obeležujeta okroglo glasbeno obletnico

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Definbahija
29. 03. 2026 20.54
Je videt da dela Val202 te koncerte, kwr vozi Siddharto prav povsod. Čudno da ni še Joker Out ov dali 🤢
bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
dominvrt
Portal
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
