Ne potrebujemo izobrazbe? 15 pesmi na temo šole

Pink Floyd – Another brick in the wall

Britanski ska prvaki so leta 1980 napisali hvalnico "vrečastim hlačam", o porednih učencih, ki se podijo po dvorišču, o različnih vragolijah, o tem, kako raztegovati, a ne kršiti pravila, vse, skratka, o vsem, kar je v šoli dobrega in slabega. Živahna pesem, ki je zagotovo ena večjih poskočnic, ki so jih kdaj koli zagrešili v svoji karieri, je obenem postala priljubljena tako pri britanskih šolarjih kot tudi drugod.

Ramones so leta 1978 napisali pesem, da jih "ne zanima zgodovina", da pa bi hodili na rokenrol srednjo šolo, da ne marajo učiteljev in ravnatelja, da nočejo, da bi se učili za bedake, bi pa počenjali neumnosti in se zabavali z dekleti. Naslednje leto so posneli tudi istoimenski film z Ramonesi vred, hkrati pa to ostaja eden njihovih večjih hitov, tudi po zaslugi popularnosti na ameriških srednjih šolah.

Twisted Sister – We're not gonna take it / I wanna rock / Be cruel to your schuel

Neponovljivi pevec Dee Snider je s svojo zasedbo že leta 1984 izdal dva nepozabna hita, ki sta zapečatila platinasti uspeh albuma Stay Hungry. Obe pesmi izpostavita glavno vprašanje: "Kaj želiš početi v svojem življenju?" To v videospotih za pesmi We're not gonna take it in I wanna rock sprašuje igralec Mark Metcalf, enkrat kot oče, drugič kot učitelj. Seveda je odgovor "rockati", hkrati pa poudarja pravico do izbire in svobode. Bolj kičasta je pesem v prevodu "bodi krut do svoje šole" iz leta 1985, je pa zato toliko bolj zabaven videospot z gostujočim Aliceom Cooprom, v katerem so vsi učenci in učenke lačni zombiji.