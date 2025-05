Neci Falk zlata piščal za življenjsko delo, izvajalec leta ponovno MRFY

Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal je nagrade za posebne dosežke na področju slovenske popularne glasbe v preteklem letu podelilo že enajstič zapored. Nominiranci in dobitniki nagrad so bili izbrani s točkovanjem strokovne glasbene akademije med več kot 1200 prijavljenimi deli in izvajalci.

Skupina Siddharta, ki letos obeležuje 30. obletnico svoje uspešne glasbene poti, je v zrak dvignila zlato piščal za album leta X . To je že njihova druga nagrada za album leta po nagrajenem albumu Medrevesa leta 2019, ko so domov odnesli zlate piščali v vseh treh glavnih kategorijah.

MRFY so doslej prejeli sedem zlatih piščali, kar je največ od vseh izvajalcev v zgodovini podelitve. Za izvajalca leta so bili nagrajeni že leta 2023, ko so odnesli kar tri zlate piščali. Leta 2017 so postali novinci leta, leta 2022 jim je zlato piščal prinesla skladba leta Prjatučki.

Akademija je z zlato piščaljo za izvajalca leta že drugič okronala novomeško glasbeno skupino MRFY , zlato piščal pa jim je prinesla tudi skladba Tonemo , ki je bila nagrajena v kategoriji skladba leta. Za izvajalca leta so bili sicer nominirani še AKA Neomi , Joker Out , Koala Voice , Siddharta in Žan Serčič . Nominacije za skladbo leta so si medtem priborile še skladbe 1Minuta (Siddharta), Bela lilija (Žan Serčič), Labirint ( Maja Keuc ), Polka za 2 milijona folka ( Ansambel Stil & Hitmacher ) in Tebe imam rajši od drugih ( Koala Voice ).

Za zlato piščal za album leta so bili nominirani še albumi Auf Wiedersehen (Koala Voice), Lepo se svetiš v temi (AKA Neomi), Retrovizor (Hitmacher), Sončnice (Maja Keuc) in Souvenir Pop (Joker Out).

Ljubljanska rock'n'roll, blues in stoner rock skupina Delta Riff, ki jo sestavljajo Tit Potecin, Tilen Lampret in Luka Rener, je prejela nagrado za novinca leta. Svojo prvo skladbo Boom Boom Lady so izdali lani, sledila sta singla Nesmisu in Duhovi. Prvi samostojni koncert so pripravili februarja letos v Kinu Šiška in ga razprodali, za predskupino pa jih je na svoji turneji izbrala tudi skupina Siddharta.

Strokovna glasbena akademija je z nagrado za življenjsko delo nagradila umetnico, ki se, kot so zapisali v utemeljitvi, imenitno znajde v vseh glasbenih žanrih in na vseh področjih umetnosti, Neco Falk. "Slovenski glasbeni prostor je obogatila z nepozabnimi pesmi, kot so Vsi ljudje hitijo, Dravski most, Kako sva si različna in Dobro jutro, dober dan, ki so postale in ostale del ljudskega izročila. Zagotovo pa je pustila svoj neizbrisen podpis na vsakem izmed nas, z izjemnim in neponovljivim Mačkom Murijem, ki navdušuje generacije mladih in starih," so še spomnili.