Neda Ukraden: Srbska Tina Turner ali kraljica diskotek?

Neda Ukraden je v krogu družine dopolnila 70 let in na rojstni dan izdala novo pesem Za pravu ljubav.

Neda Ukraden se je rodila leta 1950 v dalmatinskem kraju Imotski, starši DušaninAnđelija so bili iz Črne gore, oče pa je bil srbskega rodu. Družina se je po dveh letih preselila v Višegrad v Bosni in Hercegovini, nato pa v Goražde, kjer je Neda obiskovala osnovno šolo. Tam je že pela v šolskem zboru in igrala v šolskih predstavah. Po petih letih so se spet selili, tokrat v Brčko, kjer je nadaljevala šolanje, leta 1962 pa je zborovodja Mirko Štajer opazil njen pevski talent in jo prepričal, da je sodelovala na tekmovanju Mladi graditelj, kjer si je pripela prvo nagrado s pesmijo Naš tabor putuje na jug.

Niti v Goraždu ji ni uspelo končati osnovne šole, saj se je družina selila naprej v Sarajevo, kjer je spet pela v zboru, nato pa se je tam vpisala na gimnazijo, diplomirala pa na tamkajšnji pravni in filozofski fakulteti, na oddelku za angleški jezik in književnost, končala je tudi srednjo glasbeno šolo, oddelek za solo petje.

Glasbeno kariero je začela leta 1967, ko je posnela pesem Igra bez kraja za Radio Sarajevo, s katero je nastopila na prvem festivalu Vaš šlager sezone in osvojila nagrado za najboljšo debitantko. Na festival se je vrnila leta 1969, ko je zapela Kiše su pale, leta 1974 je na festivalu Omladina 74 zapela skladbo Mlada majka, leto pozneje pa sodelovala na kar petih festivalih: od Vaš šlager sezone, Opatije, Slavonije, Slovenske popevke doFestivala revolucionarne in rodoljubne pesmi. Redno udeležbo na festivalih je nadaljevala še dobro desetletje, ko je nastopala od Zagreba,do Splita,prekOpatije pa do Mesama.