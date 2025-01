Neil Young bo nastopil na glasbenem festivalu Glastonbury

OGLAS

Neil Young bo nastopil na znamenitem angleškem glasbenem festivalu Glastonbury. Pevec, ki je bil nekoč eden od članov skupine Crosby, Stills, Nash & Young, je na svoji spletni strani sprva zapisal, da se je veselil nastopa na Glastonburyju, enem od njegovih najljubših koncertnih prizorišč na prostem, da pa ga letos junija ne bo na kmetijo Worthy. Kmalu zatem je spremenil odločitev, ki je, kot je objavil, temeljila na napačnih informacijah, ki jih je sprva prejel.

Neil Young bo vendarle nastopil na znamenitem angleškem festivalu Glastonbury. FOTO: Profimedia icon-expand

"Na srečo je festival spet na našem seznamu in veselimo se nastopa! Upam, da se vidimo," je pevec in skladatelj objavil na svoji spletni strani. Organizatorji so nato že napovedali, da bo folk legenda s svojo skupino The Chrome Hearts junija nastopil na festivalskem odru Piramida. "Kakšen začetek leta! Neil Young je umetnik, ki je nam v Glastonburyju zelo pri srcu," je na enem od družbenih omrežij objavila soorganizatorka festivala Emily Eavis in dodala: "Glasbenik počne stvari na svoj način in zato ga imamo radi. Komaj čakamo, da ga ponovno pozdravimo."

79-letnik, ki je na festivalu Glastonbury nazadnje nastopil leta 2009, je sprva sporočil, da so ga obvestili, da je BBC sedaj partner v Glastonburyju. "Ta od nas želi, da počnemo veliko stvari na način, ki nas ne zanima," je objavil in dodal, da se zdi, da je festival sedaj pod korporativnim nadzorom in da ni več takšen, kot se ga spominja. Ostalih podrobnosti o zahtevah BBC pri tem ni navedel. Kasneje je svojo odločitev spremenil.