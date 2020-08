Neil Young bo tožil Trumpa zaradi uporabe njegovih pesmi med volilno kampanjo

Kantavtor Neil Young bo tožil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi mu preprečil nadaljnje predvajanje njegovih pesmi med volilnimi zborovanji, piše v tožbi, objavljeni na glasbenikovi spletni strani.

74-letniNeil Young v tožbi navaja kršitev avtorskih pravic za uporabo pesmi Rockin’ in the Free Worldin Devil's Sidewalk na različnih Trumpovih zborovanjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Tožnik s čisto vestjo ne more dopustiti, da se njegova glasba uporablja za sporno, neameriško kampanjo omejenosti in sovraštva," piše v tožbi.

icon-expand Neil Young FOTO: Profimedia

Young zahteva odškodnino v vrednosti do 126.000 evrov za posamezno kršitev. Glasbenik se je do zdaj že večkrat javno pritožil, med drugim leta 2015 in 2018, in Trumpa pozval, naj preneha predvajati njegove uspešnice na zborovanjih, a brez uspeha. "Donald Trump nima mojega dovoljenja, da bi na svojih javnih nastopih uporabljal mojo pesem Rockin’ in the Free World," je za revijo Rolling Stone leta 2018 dejal kantavtor. "Pravno gledano ima to pravico, a je v nasprotju z mojimi željami." V Kanadi rojeni glasbenik, ki je sedaj državljan ZDA, je v začetku leta Trumpa označil za "sramoto moji državi" in naznanil podporo Berniju Sandersu.