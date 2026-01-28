Neil Young brezplačno odprl svojo glasbo Grenlandcem

"Upam, da bodo moje pesmi in moji glasbeni filmi lahko ublažili nekaj stresa, ki ga čutite zaradi naše nepriljubljene vlade, za katero upamo, da je le začasna," je dejal avtor skladbe Heart of Gold. "Vsa glasba, ki sem jo ustvaril v zadnjih 62 letih, vam je na voljo," je povedal glasbenik.
Ob tem je ponovil svoj umik iz Amazona, ki ga je oktobra lani napovedal v znak protesta proti lastniku tega spletnega nakupovalnega velikana Jeffu Bezosu, ki je leta 2024 v Trumpov inavguracijski sklad podaril milijon ameriških dolarjev (835 167 evrov).
"Amazon pripada Bezosu, milijarderskemu podporniku predsednika," je pred dnevi zapisal glasbenik in dodal, da ne more ignorirati mednarodne politike ameriške predsednika in njegovih dejanj. "Če čutite enako kot jaz, vam svetujem, da ne uporabljate Amazona. Sam sem to storil s svojo glasbo; tisti, ki jo iščejo, jo lahko najdejo drugje," je še pristavil.
Neil Young, ki bo poleti s svojo skupino The Chrome Heart nastopal po Evropi, je avgusta lani po vojaški mobilizaciji v Washingtonu za vzdrževanje reda napadel Trumpa s protestno pesmijo Big Crime. Tudi sicer ima rocker, ki je nedavno dopolnil 80 let, za seboj zgodovino protestnih pesmi, kot so Ohio, ki je nastala po pokolu na državni univerzi Kent, v katerem je nacionalna garda ubila štiri študente, ki so demonstrirali proti vojni v Vietnamu, ter Southern Man in Alabama. Zadnji dve sta proti rasizmu in segregaciji na ameriškem jugu.
