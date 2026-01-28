Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Neil Young brezplačno odprl svojo glasbo Grenlandcem

New York, 28. 01. 2026 16.16 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Neil Young

Kanadsko-ameriški rock glasbenik Neil Young je svojo glasbo odprl Grenlandcem, obenem se umika iz Amazona v znak protesta proti politiki predsednika ZDA Donalda Trumpa. Državljanom ozemlja, katerih prihodnost je v središču spora z Belo hišo, je podelil brezplačen enoletni dostop do svoje glasbe.

"Upam, da bodo moje pesmi in moji glasbeni filmi lahko ublažili nekaj stresa, ki ga čutite zaradi naše nepriljubljene vlade, za katero upamo, da je le začasna," je dejal avtor skladbe Heart of Gold. "Vsa glasba, ki sem jo ustvaril v zadnjih 62 letih, vam je na voljo," je povedal glasbenik.

Neil Young svojo glasbo umika z Amazona in jo brezplačno ponuja Grenlandcem.
Neil Young svojo glasbo umika z Amazona in jo brezplačno ponuja Grenlandcem.
FOTO: Profimedia

Ob tem je ponovil svoj umik iz Amazona, ki ga je oktobra lani napovedal v znak protesta proti lastniku tega spletnega nakupovalnega velikana Jeffu Bezosu, ki je leta 2024 v Trumpov inavguracijski sklad podaril milijon ameriških dolarjev (835 167 evrov).

Preberi še Kanadski rock poet Neil Young dopolnil 80 let

"Amazon pripada Bezosu, milijarderskemu podporniku predsednika," je pred dnevi zapisal glasbenik in dodal, da ne more ignorirati mednarodne politike ameriške predsednika in njegovih dejanj. "Če čutite enako kot jaz, vam svetujem, da ne uporabljate Amazona. Sam sem to storil s svojo glasbo; tisti, ki jo iščejo, jo lahko najdejo drugje," je še pristavil.

Preberi še Neil Young v bran Bruceu Springsteenu ostro nad Trumpa

Neil Young, ki bo poleti s svojo skupino The Chrome Heart nastopal po Evropi, je avgusta lani po vojaški mobilizaciji v Washingtonu za vzdrževanje reda napadel Trumpa s protestno pesmijo Big Crime. Tudi sicer ima rocker, ki je nedavno dopolnil 80 let, za seboj zgodovino protestnih pesmi, kot so Ohio, ki je nastala po pokolu na državni univerzi Kent, v katerem je nacionalna garda ubila štiri študente, ki so demonstrirali proti vojni v Vietnamu, ter Southern Man in Alabama. Zadnji dve sta proti rasizmu in segregaciji na ameriškem jugu.

neil young glasba grenlandija amazon
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534