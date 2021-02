Neil Young napovedal izid novega albuma, ki je bil posnet leta 1982

Kanadski rock glasbenik Neil Young je v času izolacije zaradi pandemije covida-19 iz svojega doma prirejal koncerte, ki jih je poimenoval Fireside Sessions. Poslušalci so bili tako deležni tudi nekaj glasbe iz njegovega bogatega arhiva. Oboževalce pa je razveselil tudi z napovedjo, da bo izdal "izgubljeni album" Johnny's Island, ki je nastal že leta 1982 na Havajih.

Plošča priljubljenega Neila Younga bo izšla v okviru njegovega projektaNeil Young Archives, v katerem se je povezal s svojim preteklim delom ter objavil več doslej še neobjavljenih skladb in albumov. Album, ki ga je posnel v studiu Commercial Recorders v Honoluluju, je bil sprva naslovljenIsland In The Sun, nastal pa je v sodelovanju z isto ekipo glasbenikov, s katero je posnel svoj 12. studijski albumTrans, ki je izšel decembra 1982. Kot poroča revija New Musical Express, ki se sklicuje na njegov arhiv, bo album vseboval večinoma še neobjavljene skladbe, kot soBig Pearl, Island In The Sun in Love Hotel, ter nekatere, ki so jih njegovi oboževalci vseeno "mogoče že slišali".

icon-expand Neil Young na enem od nastopov leta 2019. FOTO: Profimedia

V lanskem koronavirusnem letu, ko je dopolnil 75 let, je bil Neil Young tudi drugače zelo dejaven. Izdal je studijski album Homegrown, ki ga je sicer posnel pred 45 leti, temu je sledil EP The Times, na katerem je serija spletnih koncertov, ki jih je priredil, da bi bili ljubiteljem njegove glasbe v uteho med pandemijo covida-19. Nato je izdal še album v živoReturn to Greendale, posnet leta 2003. Pred kratkim je 50 odstotkov pravic, ki jih ima nad svojimi skladbami, prodal britanskemu investicijskemu podjetju Hipgnosis Songs Fund. V več kot 50-letni karieri se je Young spogledoval z različnimi glasbenimi slogi, najbolj pa so ga zaznamovali country folk rock z zasedbo Buffalo Springfield, akustični folk rock s trojico Crosby, Stills & Nash (CSN) ter električni rock s skupino Crazy Horse.

S triom CSN, ki se mu je pridružil leta 1969, je posnel tri albume, od katerih je največ poslušalcev osvojila plošča Déjà Vu,ki je izšla leta 1970 s pesmimi, kot so Teach Your Children, Helpless inOur House. Kot samostojnemu glasbeniku pa mu je komercialni preboj uspel s tretjo ploščoAfter the Gold Rush. Več skladb s tega albuma je obveljalo za njegove najbolj prepoznavne, poleg naslovne še pesmiDon't Let It Bring You Down, Only Love Can Break Your Heart in When You Dance I Can Really Love.

Od njegovih številnih studijskih albumov so bili med drugim odlično sprejeti tudiHarvest (1972),Zuma (1975), Tonight's the Night (1975), Ragged Glory (1990) in Harvest Moon (1992). Med njegovimi največjimi uspešnicami sta še Like A Hurricane ter Rockin' in the Free World.