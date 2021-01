Neil Young prodal polovico pravic za svojo glasbo

Neil Youngse podpisuje pod uspešnice, kot so Heart of Gold, Rockin in the Free World ter Cowgirl in the Sand. Izdal je več kot 40 albumov, ki so plod samostojnega dela in sodelovanj s skupinami, kot so Crosby, Stills, Nash & Young, Crazy Horse in Buffalo Springfield, piše AFP.

Do zdaj je Young slovel po tem, da se je izrekal proti komercializaciji glasbe. Ustanovitelj podjetja Hipgnosis Songs Fund Merck Mercuriadis pa je ob odkupu polovičnega deleža glasbenikovih pravic nad skladbami dejal, da je dolgoletni oboževalec Neila Younga, in zagotovil, da bo njegova glasba v prihodnje uporabljena premišljeno.