Neil Young z novim albumom iz arhiva Chrome Dreams.

Zdaj se je kanadski pevec, tekstopisec in kitarist, ki je eden najuspešnejših in najvplivnejših svoje generacije, odločil izdati Chrome Dreams v izvirni različici. Vseh dvanajst pesmi je bilo na nek način že izdanih – vendar nikoli v tej kompilaciji in originalni različici. Med njimi so nekatere Youngove najbolj priljubljene pesmi, kot so Powderfinger, Pocahontas in Like a Hurricane.

Young se je rodil 12. novembra 1945 v Torontu. Njegov oče je bil športni novinar. Sam je oče treh otrok in od 2018 tretjič poročen s hollywoodsko igralko Daryl Hannah. Znan je tako kot samostojni izvajalec kot tudi član priljubljene folk rock superskupine Crosby, Stills, Nash & Young, s katero je leta 1969 nastopil na legendarnem festivalu Woodstock.