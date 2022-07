Neisha: Če te petje in glasba ne osvobajata, potem tega ne počni

Neisha: Se strinjam z "najlepšimi leti". Res sem "late bloomer". Planet za zadet je še vedno komad, ki me najbolje opiše (smeh) in oba z Malo tu, malo tam sta stalnica na koncertih. Sem pa vmes razvila in opolnomočila svoj vokal. Več obsega, več atake in več moči. Če te petje in glasba ne osvobajata, potem tega ne počni. Gre za moj primarni način izražanja. Z veliko čustvenega naboja. Vztrajam pri svojem principu in vedno bom, sem se pa z leti naučila tudi za to postaviti in vztrajati pri svojem. Glasbenih kompromisov se mi pa več ne splača delati, včasih se mi jih je (smeh).

"Vsak ima pravico do svoje interpretacije. Z glasbo je tako kot s hrano in pijačo. Nekaj, kar ti ni všeč, še ne pomeni, da ni dobro."

Neisha: Kristalizira se. Saj vendar rastemo. Lupimo se kot čebule, odmetavamo odvečnost in serviramo čedalje bolj bistveno stvar - lastno dušo in nič drugega.

Kako, poleg videza, ki je pomemben, tekom let gledaš na svoje glasbeno izražanje, se to z leti izkristalizira, poenostavi, ali postane bolj kompleksno, zapleteno in težje pride iz globočin na plano?

Kako težko je z vsakim albumom publiki ponuditi nekaj novega, drugačnega, vama je to v izziv ali vaju predvsem frustrira?

Neisha: Frustrira me instantnost in načrtno masovno poneumljanje, ki ga ustvarja industrija. In to se tiče vsega, kar se dogaja, ker mediji vendar izobražujejo narod in že način informiranja je dostikrat totalno zmanipuliran. Vsak kovanec ima dve plati in najmanj toliko jih ima tudi vsaka novica. Kar se tiče kvalitet, ki jih jaz iščem v glasbi, pa so naslednje: strukturiranost, dramaturgija znotraj zgradbe in aranžmaja, dober tekst, virtuoznost, nekaj, kar popolnoma prevzame mojo pozornost, naboj, talent, dušo, presežek.

Moje plošče so odsev mene znotraj časa in prostora. Vse vpliva name, vse. Zato toliko avtobiografskosti, saj imam vendar neskončno kreativno vedro, iz katerega zajemam.

Daisy: Uživam v tem, kar delam. Ne frustrira me to, da moram ponuditi nekaj novega. Frustrirajo me okoliščine, v katerih se je znašlo glasbeno ustvarjanje. Vsa glasba se meri skozi prizmo ozko naravnanega korporativnega glasbenega okusa. Songi na radiih zvenijo enako, kot bi jih napisala in izvajala ena in ista oseba. Kar ni v tej šabloni, je večinoma marginalizirano. Zaradi tega je veliko težje priti do publike.