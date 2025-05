Neisha: Dajmo nehati jamrati, imejmo se fino!

Neisha se z novo pesmijo z naslovom Nama besede so čist odveč vrača v dobri stari funky maniri, s katero je že leta 2005 s svojim prvencem očarala Slovenijo. Pesem kliče po tem, da nehamo besedičiti, da damo muziko na radiu na glas in stisnemo gas in z njo pozdravlja novo ero, toplo vreme in visoke vibracije.

"Dajmo nehat jamrat, imejmo se fino, kolikor le lahko, in širimo dobro voljo! Naša glavna naloga je to, da osrečujemo svojo dušo in lepšamo svet okoli sebe," sporoča glasbenica in dodaja, da ravno na to dostikrat pozabimo v vsakdanu, ki je prepoln vsega, kar moramo, ker se borimo v svojem preživetvenem načinu shajanja s še preveč štetimi dnevi, s sistemom in obveznostmi na tem lepem planetu.