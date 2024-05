Neisha: Treba je ceniti dar življenja in vsak dan tako živeti

OGLAS

Neisha predstavlja novo pesem, za katero pravi, da je predvsem neambiciozno dolga za radijske sheme, zato jo v poslušanje priporoča med prometnimi zastoji: "Imejte jo zelo na glas, da lahko prisluhnete dolgemu saksofon solu." Zanj se je odločila, ker noče upoštevati okvirjev in meril, pomemba pa sta tudi struktura in vokal, ki poudarita besedilo pesmi. "Je samosvoja in je kričala po tem, da se razmahne v vsej svoji veličastnosti v nekem segmentu, kar je tudi storil saksofonist," pravi pevka.

Naslov pesmi je Slovo, za katerega Neisha pravi, da ima veliko simbolike. "Lahko beremo direkt vrstice ali med njimi. V tekstu konkretno govorim, da maham z druge strani in sem postala delček neskončne zavesti. Vrnila sem se tja, od koder sem prišla, saj če se sprašujemo, kako bo pa takrat, ko nas bo enkrat odpihnilo. Približno tako, kot pred tistim, ko smo se rodili. Nehajmo filozofirati, enim je dano, da imajo več kontakta z dušami in več uvida v to, drugim pa malo manj. Vsakemu svoje. Tisto, kar čutiš kot resnico, naj bo tvoja resnica. Sicer živimo na isti Zemlji, a še vedno vsak na svojem planetu. Slovo, ki ga ta pesem poudarja, je pa tisto, ki razbremenjuje, osvobaja, razvezuje in to so tisti konci, ki so v bistvu novi začetki. Začetki in konci imajo isto skupno točko in so v nenehnem kroženju," razloži svoj pogled na življenje, ki je močno povezano tudi s konci, Neisha.

Neisha FOTO: POP TV icon-expand