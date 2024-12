Neisha v novi pesmi prvič s svojim Jernejem: Vidi se, da sva 'ulaufan' par

Ob nastajanju pesmi mi je Jernej s svojim vokalom priskočil na pomoč, ker sem jo že od začetka konceptuirala kot duet. Nasploh je spremljal nastajanje plošče Dvigam jadra , pa še koronski časi so bili takrat in smo bili veliko doma, torej sva bila veliko skupaj v ustvarjalnih procesih. Ta pesem je z njim takoj zazvenela, vokala sta prav lepo sedla eden na drugega in v trenutku mi je bilo jasno, da ne bom iskala več drugega pevca. Čudovito pa lahko 'zapakirava' tudi sporočilo pesmi, ker nisva samo pevca, ampak sva tudi v resnici par.

To je tvoje prvo sodelovanje s partnerjem Jernejem. Kdaj in kdo je predlagal idejo za duet?

Zdaj je v svoj mozaik končno dodala tudi pesem s svojim najdražjim, partnerjem Jernejem Celestino , ki je tako kot pevka od nekdaj vpet v glasbo. "Bilo je samo vprašanje časa, kdaj se bodo najine umetniške silnice prepletle in ustvarile tako čudovito balado," je o njunem sodelovanju povedal Jernej, Neisha pa je v intervjuju zaupala še nekaj podrobnosti o sami skladbi, njenem nastanku in njunem odnosu.

Zakaj je prav ta pesem primerna za vajino prvo skupno pesem?

No, saj sva že marsikaj do sedaj posnela skupaj, ampak tale je pa res prva, avtorska, samo najina. Pa še tu je konec leta, december je in nisva več odlašala z izidom. Pesmi je vendar naslov Na koncu leta. Mi je pa pomembno, da ob vsem glasbenem kiču, ki skače v nas iz zvočnikov v tem letnem času, zazveni tale na malce drugačen način.

Kako je bilo snemati skupaj s fantom? Je bilo bolj zahtevno ali bolj preprosto, ker se tako dobro poznata? Kdo je bil 'šefe' in kdo se je upiral vsem idejam? Sta se vmes tudi kaj skregala?

Ah, saj je jasno, kdo je tu šef (smeh). Sem pa zelo odprta do mnenj in sodelovanj, tudi pod besedilo se na tej pesmi podpisujemo kar trije. Poleg mene, ki sem avtorica glasbe, aranžmaja in soavtorica besedila, sta tu še Marko Margon in Jernej Dirnbek. Moj Jernej pa se je odlično znašel pred mikrofonom in snemanje je potekalo zelo gladko. Vidi se, da sva 'ulaufan' par in utečeno klapava tudi takrat, ko delava.