Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Neisha v novi pesmi s simbolno gesto in globokim sporočilom

Ljubljana, 30. 03. 2026 18.48

Avtor:
Simon Vadnjal
Neisha

Neisha zažiga - dobesedno! Za ustvarjanje videa za novo balado z naslovom Najdi me - je s pomočjo ekipe s traktorjem na vrh hriba pri Stični zvlekla pianino in ga zažgala. Za dramatičen video je v par minutah uprizorila svojo kresno noč in jo ovekovečila za pesem Najdi me. Glasbenica, ki letos obeležuje 20-letnico samostojne kariere, pravi, da je bilo ustvarjanje tega videa zanjo res posebno doživetje. Tudi, če je stvar vredna in lepa, je odslužila, gledati nekaj tako lepega, kako mineva - pa je čarobno, pravi Neisha.

"Ja, nova pesem je tu. Pogumna petinpolminutna balada z naslovom Najdi me, ki ustavlja čas, spreminja spomine v misli, ki živijo v večnosti, prebuja, odpira glasove, drma in trka na srca. Besedilo apelira na to, da je čas res nepomemben, naše agregatno stanje tudi, energije se prepletajo v večnosti, duše in njihove usode tudi, ljubezen pa kot lepilo vsega stvarstva ne pozna ne časa ne prostora," je o pesmi povedala Neisha.

FOTO: Klemen Ceglar

"V tem, da sem šla zakurit klavir, je malo več simbolike kakor samo 'Neisha zažiga' (smeh). Tudi če je stvar vredna in lepa, je odslužila. Gledati nekaj tako lepega, kako mineva in se vrača v pepel v plesu ognjenih zubljev, je prav čarobno, veliko bolj obredno, kot pa piromansko. Naj nam tudi tole leto ognjenega konja da veter v krila in odreže vse, kar nam več ne služi," je o simboliki, ki je del videospota, povedala pevka.

"Na sam snemalni dan videa smo si tokrat strašansko želeli slabega dramatičnega vremena, pa nas je tako lepo sonce božalo kot še nikoli. S traktorjem smo zvlekli pianino na vrh hriba nad Stično in čakali oblake ... no, pa so potem končno enkrat prišli in smo si ob vžigu špirit kocke v parih minutah uprizorili svojo kresno noč in jo ovekovečili," je razkrila.

Kot je še dodala, je skladbo namenila prav vsem, saj prinaša posebno sporočilo: "Pesem pošiljam prav vsem, da jih pomladno poboža, povzdigne in prebudi, res sem se potrudila za vsak verz in vsako noto, da je tam, kjer jo hočem. Nič ne gre odrezati pri tej pesmi, saj narašča in eksplodira in ja, priznam, še meni, pa sem jo slišala že tisočkrat, se na koncu orosijo oči. Konec koncev prenašam pomembno sporočilo v tej pesmi in upam, da ga zaznajo prava ušesa."

neisha neža buh najdi me pesem singel

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615