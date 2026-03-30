Neisha v novi pesmi s simbolno gesto in globokim sporočilom

"Ja, nova pesem je tu. Pogumna petinpolminutna balada z naslovom Najdi me, ki ustavlja čas, spreminja spomine v misli, ki živijo v večnosti, prebuja, odpira glasove, drma in trka na srca. Besedilo apelira na to, da je čas res nepomemben, naše agregatno stanje tudi, energije se prepletajo v večnosti, duše in njihove usode tudi, ljubezen pa kot lepilo vsega stvarstva ne pozna ne časa ne prostora," je o pesmi povedala Neisha .

"V tem, da sem šla zakurit klavir, je malo več simbolike kakor samo 'Neisha zažiga' (smeh). Tudi če je stvar vredna in lepa, je odslužila. Gledati nekaj tako lepega, kako mineva in se vrača v pepel v plesu ognjenih zubljev, je prav čarobno, veliko bolj obredno, kot pa piromansko. Naj nam tudi tole leto ognjenega konja da veter v krila in odreže vse, kar nam več ne služi," je o simboliki, ki je del videospota, povedala pevka.

"Na sam snemalni dan videa smo si tokrat strašansko želeli slabega dramatičnega vremena, pa nas je tako lepo sonce božalo kot še nikoli. S traktorjem smo zvlekli pianino na vrh hriba nad Stično in čakali oblake ... no, pa so potem končno enkrat prišli in smo si ob vžigu špirit kocke v parih minutah uprizorili svojo kresno noč in jo ovekovečili," je razkrila.