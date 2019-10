Neisha: V veliko čast mi je, ko drugi glasbeniki izvajajo moje pesmi

Slovenski glasbeniki so se tokrat odločili za prav posebno sodelovanje in prebili led na slovenski glasbeni sceni, saj bo to prvo tovrstno sodelovanje. Valentino Kanzyani , Perpetuum Jazzile , Neisha , Tabu , Modrijani , Pero Lovšin , Big Foot Mama in Klemen Klemen – osem tako raznolikih in aktivnih glasbenikov ter skupin je združilo moči in naredilo velik logistično-kreativni podvig, ki ga bodo predstavili na skupnem koncertu.

Vsi vpleteni posamezniki in bendi so stari glasbeni mački, ki so že sodelovali z drugimi izvajalci, nekateri tudi med seboj, a so povedali, da je kljub izkušnjam treba k takemu projektu pristopiti resno, se mu posvetiti in izpiliti nastope, za kar je potreben čas, se pa vsi projekta zelo veselijo in se bodo pustili presenetiti, s tem kar bo nastalo iz teh križanj, mešanj in sodelovanj.

Neisha je za 24ur.com pojasnila, kako najdeš prave ljudi, s katerimi lahko sodeluješ: "Po navadi se najdemo po intuiciji in sodeluješ s tistimi, s katerimi si na isti valovni dolžini. Tako je tudi drugače v življenju pri različnih odnosih. Tisti, ki se ujemanjo, 'se zavohajo' in sodelovanje tudi ponovijo." Dodala je še, da je tudi sama že sodelovala s številnimi glasbeniki: "Z vsemi glasbeniki, s katerimi sem do zdaj sodelovala, npr. Gibonni, Kreslin, sem sodelovanje ponovila, lahko v obliki koncertov, duetov, ali pa smo imeli kakršne koli druge oblike zaključkov našega sodelovanja."

Takšno sodelovanje bo za vse vključujoče glasbenike unikatno, saj še niso prepletali svoje glasbe z drugim izvajalcem. "Ideja je unikatna," je za naš portal povedala glasbenica, "čeprav obstaja že veliko različnega skupnega repertoarja, ampak na takšen način se še nikoli nismo prepletli. Čeprav zna biti zelo težko, ker moramo veliko vaditi tudi na velikih odrih, verjamem, da bomo z dobro organizacijo vse izpeljali."