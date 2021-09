Neisha: Z glasbo se upiram ločevanju, poneumljanju in ustrahovanju

Glasbenica Neisha je za oboževalce pripravila novo glasbeno poslastico. Tokrat se je v sodelovanju s kitaristom Zoranom Čalićem odločila za poskočno skladbo z naslovom Le vkup. Skladba ima za pevko prav posebno sporočilo: "Mislim, da imamo mainstream ustvarjalci posebno nalogo v tem času in prostoru, ki nas na nek podtalen način prav grdo razdvaja. Tako kot je tudi naloga glasbe, da oplaja, dviguje vibracijo in združuje, sem tukaj jaz, ki vpijem ‘Le vkup’, ga zraven glasno ‘zarokam’ z bendom in opominjam na moč slehernika, moč pozitivne namere, moč množice, pogum in pamet za zoperstavljanje najmočnejšim psihološkim orožjem, ki so nam uprta v čelo: ločevanje, poneumljanje in ustrahovanje."