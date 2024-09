Neisha z novim singlom Visoko stavi na rock

"Ta komad je slavospev adrenalinu, dopaminu, vsem tem povzdignjenim občutkom, ki jih imamo glasbeniki, ko nastopamo," je ob izidu za našo medijsko hišo povedala glasbenica. "Ko se zlijemo v eno, najprej z zasedbo, potem pa še s publiko, saj smo vendar eden zaradi drugega tam. Če vam predlagam, da se s čim zadevate, je to s takšno muziko," je prepričana pevka, ki stavi na take občutke.

Neishin novi singl Visoko je pospremljen s spotom, ki poudarja sporočilo pesmi – visoki obrati, adrenalin, dopamin, ekstaza in zlitje v eno znotraj performansa, kjer si lahko da duška, je to, kar je in diha skupaj s publiko. Vedno rada poudari, da so koncerti sestavljeni iz ljudi na odru in ljudi pod odrom, ona je za njih tam, oni zanjo. Vsi so pomembni in soustvarjajo skupne nepozabne večere.

"To je prava himna. Oda veličastnosti in brezčasnosti in temu, da moramo svoj namen iskati znotraj svojih talentov in užitkov, znotraj energetskih šusov' in občutkov veličastnosti in večnosti, to združiti s tem, kar svet od nas potrebuje in preprosto zaupati, iti, se ne spraševati ter zaupati in vztrajati. Takrat, ko duša zapoje, to je to. Sledi temu," je še poudarila pevka.