Neishina balada nastala na relaciji Rim–Ljubljana–Bela krajina

Balada Breza je nastala na relaciji Rim–Ljubljana–Bela krajina. "Breza je bila sprva samo tankočutna pesem. Poezija. Sicer povsem prekratka za uglasbitev. Zavohala sem potencial v njej in si vzela res veliko časa za te ekstra besede, ki sva si jih s Katjo podajali, jih tehtali, obračali na glavo, skratka kovali, brusili in polirali do blesteče elegance," je povedala Neisha , ki je pesem ustvarila skupaj s Katjušo Štingl .

"Proces je bil kar dolgotrajen, ampak ko veš, kaj hočeš, in ko se vse odvija v pravi smeri, je čas irelevanten," je o ustvarjanju še povedala glasbenica. "Katja je kot avtorica besedila mojstrsko manevrirala med poetično svobodo ter togostjo glasbene taktnice in dobe. Potem je glasba zlahka zletela iz rokava, glas se je odprl, ptice so poletele v nebo, breza se pa ni uklonila mojim aranžmajskim apetitom in je ponosna ostala ukleščena v minimalizem, tako ostane fokus tam, kjer mora; na sporočilnosti in zlitju poezije in glasu."

"Balada Breza predstavlja simboliko večnega upanja, novega in čistega začetka," pa je povedala avtorica besedila Katjuša. "Ni bilo v planu, da bi besede dobile melodijo, kaj šele glas, a ko mi je Neisha iz Rima poslala prve posnetke, sem vedela, da si ta pesem zasluži mnogo več kot le ostati na papirju v predalu. Ker je to moja prva uglasbena pesem, Neisha pa, hvala ji za to, neizprosna umetnica, ki ve, kaj hoče, se je začelo piljenje detajlov, dokler nisva bili obe zadovoljni in je breza zazvenela v vsej svoji krhkosti, v kateri se skriva neizmerna moč."