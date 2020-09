Nejc Lombardo: Ko se v odnosu med dvema ne izide, biješ notranje boje

Nad ustvarjalnim procesom skupine Lombardo ima roko eden najboljših slovenskih producentov Dejan Radičevič , ki je med drugim producent Siddharte, Neishe, Jinxov, Mi2, Nine Pušlar in drugih, pri snemanju materiala pa kreativno in izvedbeno sodelujejo tudi Jani Hace , Tomaž Okroglič Rous (Siddharta), Neisha in Jure Matoz .

"Kriminal je razpoloženjska skladba, ki ponazarja moje počutje v dani življenjski situaciji. Ko se v odnosu med dvema ne izide, biješ notranje boje, si zastavljaš vprašanja, ki so za nekoga z distance trivialna. Takrat sem bil izgubljen in se počutil kot krogla v fliperju viharja v glavi. Kriminal je to razpoloženje, je mešanica čustev - od žalosti, samopomilovanja, jeze, do navsezadnje upanja," jeo novi skladbi povedal Nejc Lombardo.

Izkušeni glasbeniki iz skupine Lombardo obljubljajo še več presenečenj, tudi tistihkoncertnih.

Za besedilo in glasbo nove pesmi sta poskrbela Nejc Lombardo in David Stritar, aranžma so ustvarili člani zasedbe Lombardo in producent Dejan Radičevič, nov glasbeni material pa so posneli v Studiu Daisy Music.