Nekaj svežega za vesel božič

Ne drži, da je v božičnem času edini resnično neusmiljeno izpostavljen kanadski popevkar Michael Bublé (pozneje mu sledi večni Alfi Nipič, seveda). Med živimi (legendami) so številni, ki se (zavestno) ujamejo v zanko božičnega kiča. Pred dvema letoma je bila to Cher, pred njo pa še marsikdo. Pentatonix je vokalni bend, natančneje pevski kvintet, ki ga žge skoraj izključno božično. To pomeni, da se že petnajst zaporednih let - ne glede na sezono - posvečajo vežbanju in snemanju fantastičnosti, ki jih nato uspešno prodajajo vštric tradicionalnemu prazničnemu okrasju. (Psihično) kar naporno, mar ne? Če se z vsemi možnimi predsodki lotite aktualne partije teksaške zasedbe, presenetljivo, ne boste razočarani. Ključni razlog za to je dejstvo, da je večina novih songov zasedbe Pentatonix - res novih, spisanih na novo. A kljub temu na dvanajstem zaporednem delu marljive ekipe prevladuje swingovsko razpoloženje. To ne pogolne drugih mikavnih prvin, ki so jih Petatonix vključili v božični paket namenjen temu decembru. Nekaj zasukov je izvedeno prav osupljvo kakovostno. Tak je na primer obilice lepo zaranžiranega gospela in celo vznesenega operetnega bodisi solističnega bodisi zborovskega sloga v napevu Bah Hamburg. Očarljivo izzveni tudi nastop nekoč obetavne pop dive Jojo, ki z gostitelji navduši v popevki Snowing In Paris. Da ne bo vsakokrat vse isto, pač.



